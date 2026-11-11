Gram gümüş ne kadar? 11 Kasım güncel gümüş fiyatları

Değerli metaller piyasasında gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Saat 17.12 itibarıyla ons gümüş 52,4700 dolar seviyesinde işlem görürken gram gümüş 84,80 TL'ye ulaştı. Günlük bazda ons gümüş yüzde 1,86, gram gümüş ise yüzde 1,88 değer kazandı.

ONS GÜMÜŞ 52,47 DOLARA YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda ons gümüş, önceki kapanışını 51,5100 dolardan gerçekleştirdi. Gün içerisinde 53,1800 dolara kadar yükselen ons gümüş, 51,4400 dolara kadar geriledi. Günün ilerleyen saatlerinde yeniden yükselişe geçen ons gümüş, saat 17.12 itibarıyla 52,4700 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons gümüşün günlük kazancı yüzde 1,86'ya ulaşırken haftalık yükselişi yüzde 5,68 oldu. Buna karşılık aylık bazda yüzde 13,73, yılbaşından bu yana ise yüzde 26,17 düşüş kaydedildi.

GRAM GÜMÜŞ 84,80 TL SEVİYESİNDE

Yurt içinde gram gümüş fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Önceki kapanışını 83,24 TL seviyesinde gerçekleştiren gram gümüş, gün içerisinde 85,9329 TL'ye kadar yükseldi. Günün en düşük seviyesi ise 83,1362 TL oldu.

Saat 17.12 itibarıyla 84,80 TL'den işlem gören gram gümüşün günlük kazancı yüzde 1,88'e ulaştı. Haftalık bazda yüzde 6,17 yükselen gram gümüş, aylık bazda yüzde 12,01 ve yılbaşından bu yana yüzde 13,56 kayıp yaşadı. Yıllık değer kazancı ise yüzde 23,65 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 17.12 itibarıyla güncel gümüş fiyatları şöyle:

Ons gümüş:

Güncel fiyat: 52,4700 dolar

Alış: 52,4500 dolar

Satış: 52,5000 dolar

Günlük değişim: Yüzde 1,86 artış

Günün en yüksek seviyesi: 53,1800 dolar

Günün en düşük seviyesi: 51,4400 dolar

Gram gümüş:

Güncel fiyat: 84,80 TL

Alış: 84,72 TL

Satış: 84,80 TL

Günlük değişim: Yüzde 1,88 artış

Günün en yüksek seviyesi: 85,9329 TL

Günün en düşük seviyesi: 83,1362 TL