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Gümüş fiyatları için 2030 uyarısı! Yükseliş için tek şart belli oldu

Küresel piyasalarda değerli metallerde hareketlilik devam ederken gümüş fiyatlarının uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. BMO Capital Markets, 2030 yılına kadar gümüş piyasasında tarihi seviyede arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu.

Gümüş fiyatları için 2030 uyarısı! Yükseliş için tek şart belli oldu

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 15:15

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentileri değerli metalleri etkiliyor. Yükselen enflasyonun Fed'i gelecek ay daha agresif faiz artırımlarına yöneltebileceği endişesiyle altın fiyatları gün içinde yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Altındaki düşüşe rağmen gümüş daha dirençli bir görünüm sergiledi. Ons gümüş 51 doların üzerinde tutunurken gün içinde yüzde 0,68 yükseldi. Ancak kısa vadeli yükselişe karşın BMO Capital Markets'ın uzun vadeli projeksiyonları gümüş piyasasında önemli bir değişime işaret ediyor.

GÜMÜŞTE 2030'A KADAR REKOR ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

BMO Capital Markets'ın George Heppel ve Helen Amos liderliğindeki emtia ekibinin hazırladığı rapora göre, gümüş piyasasında yıllardır devam eden arz açığının tersine dönmesi bekleniyor.

Banka, 2030 yılına kadar gümüş piyasasında tarihi rekor seviyede arz fazlası oluşabileceğini öngörüyor.

Bu değişimin arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise gümüşün endüstriyel kullanımında önemli paya sahip olan güneş enerjisi sektöründeki talep kaybı olarak gösteriliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ DÖNÜŞÜM GÜMÜŞ TALEBİNİ AZALTABİLİR

BMO analistlerine göre güneş enerjisi sektörü, hızlı büyümesinin beraberinde getirdiği altyapı sorunlarıyla karşı karşıya.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin elektrik şebekeleri, bağlantı altyapısı ve bataryalardan daha hızlı büyümesi, yeni güneş enerjisi kurulumlarından kaynaklanan gümüş talebini yavaşlatabilir.

Talep üzerindeki baskının bir diğer nedeni ise gümüş fiyatlarındaki yükselişin üreticileri alternatif arayışlara yöneltmesi.

Yılın başlarında ons gümüş fiyatının kısa süreliğine 120 doların üzerine çıkması, güneş paneli üreticilerini maliyetleri azaltmak amacıyla daha az gümüş kullanmaya ve alternatif maddelere yönelmeye teşvik etti.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 85 SEVİYESİ TAHMİNİ

BMO Capital Markets raporunda dikkat çeken bir diğer öngörü ise altın-gümüş oranına ilişkin oldu.

Banka, altın-gümüş rasyosunun önümüzdeki dört yılda mevcut 76 seviyesinden 85'e yükselmesini bekliyor.

Bu tahmin, gümüşün önümüzdeki yıllarda altına kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğine işaret ediyor.

Son yıllarda güçlü endüstriyel talep nedeniyle yer üstü gümüş stoklarının azalması, piyasayı sert fiyat hareketlerine karşı daha hassas hale getirmişti. Ancak BMO'ya göre güneş enerjisi sektöründeki talep daralması, yıllardır devam eden arz sıkışıklığını zamanla hafifletebilir.

GÜMÜŞ FİYATLARININ YÜKSELMESİ İÇİN TEK ŞART

BMO Capital Markets'ın analizinde yatırımcılar açısından en dikkat çekici nokta ise gümüş fiyatlarının yüksek seviyelerini koruyabilmesi için gereken koşul oldu.

Analistlere göre piyasada oluşması beklenen büyük arz fazlasının eritilebilmesi için yatırım talebinin yalnızca güçlü olması yeterli olmayacak. Yatırımcı talebinin yıllar boyunca kesintisiz ve olağanüstü yüksek seviyelerde kalması gerekecek.

Aksi durumda piyasadaki arz fazlasının alıcı bulabilmesi için gümüş fiyatlarının yatırımcıları alıma teşvik edecek kadar düşük seviyelere gerilemesi gerekebilir.

BMO'nun 2030 projeksiyonu, gümüş piyasasında endüstriyel talep ile yatırımcı talebinin önümüzdeki dönemde fiyatların yönünü belirleyecek iki temel unsur olacağını ortaya koyuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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