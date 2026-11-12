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Gümüş fiyatlarında tablo kırmızı! İşte 12 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı

Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarında satış baskısı devam ediyor. Önceki işlem gününde yaşanan dalgalanmaların ardından perşembe günü yeniden gerileyen ons gümüş, 51 dolar seviyesindeki kritik destek bölgesini test etmeye başladı. Ons gümüş 51,54 dolara gerilerken gram gümüş 83,28 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş fiyatlarında tablo kırmızı! İşte 12 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2026 09:35

Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2026 09:49

ABD'deki para politikası ve faiz oranlarının baskısı altında kalan gümüş piyasasında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Endüstriyel talep de yeterli desteği sağlayacak kadar güçlü kalmaması nedeniyle beyaz metal 51,95-51,17 fiyat aralığında dalgalanmaya başladı.

Küresel piyasalarda ons gümüş 51,54 dolar seviyesinde işlem görürken yurt içinde gram gümüşün fiyatı 83,28 TL'ye geriledi. Ons gümüşte günlük kayıp yüzde 0,33, gram gümüşte ise yüzde 0,35 olarak kaydedildi.

ONS GÜMÜŞ 51,50 DOLARIN ÜZERİNDE

Spot piyasada ons gümüş, önceki kapanışını 51,71 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Yeni işlem gününde 51,17 dolara kadar gerileyen ons gümüş, 51,95 doları test ettikten sonra saat 09.29 itibarıyla 51,54 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons gümüşte haftalık değişim yüzde 3,63 artış yönünde gerçekleşirken aylık kayıp yüzde 15,41'e ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 27,61 değer kaybeden ons gümüşün yıllık değişimi ise yüzde 1,90 artış olarak kaydedildi.

GRAM GÜMÜŞ 83 TL SEVİYESİNDE

Yurt içinde gram gümüş fiyatı da aşağı yönlü hareket ediyor. Önceki kapanışını 83,57 TL seviyesinde yapan gram gümüş, yeni işlem gününde 82,7275 TL'ye kadar geriledi. Gün içinde 83,9997 TL seviyesini gören gram gümüş, saat 09.30 itibarıyla 83,28 TL'den işlem görüyor.

Gram gümüşte haftalık kayıp yüzde 0,94, aylık kayıp yüzde 13,61 olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana yüzde 15,13 değer kaybeden gram gümüş, yıllık bazda ise yüzde 19,69 yükseliş gösterdi.

51 DOLAR KIRILIRSA 49 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Teknik analizlere göre ons gümüşte kısa vadeli görünüm aşağı yönlü baskısını koruyor. Dört saatlik grafikte 100 dönemlik üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında işlem gören gümüşte, teknik göstergeler de güçlü bir toparlanmaya henüz işaret etmiyor.

Analizde 53,17 dolar seviyesi, kısa vadeli işlemler açısından önemli direnç noktası olarak gösterildi. Bu seviye aynı zamanda yaklaşık bir haftadır devam eden fiyat hareketinin üst sınırını oluşturuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44 seviyesinde bulunurken MACD göstergesinin de negatif bölgede olduğu belirtildi. Bu görünüm, yükseliş momentumunun zayıf kaldığına işaret ediyor.

Gümüşte 51 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması ve satışların devam etmesi halinde ilk olarak 50 doların altındaki seviyeler gündeme gelebilir. Bu senaryoda 49 dolar bir sonraki önemli destek olarak öne çıkıyor.

Daha derin bir düşüşte ise geçen salı günü görülen 48,65-48,60 dolar bölgesindeki bir yıllık dip seviyenin yeniden test edilmesi ihtimali bulunuyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ İÇİN 53,20 DOLAR AŞILMALI

Gümüş fiyatlarında düşüş baskısının hafiflemesi ve yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 53,15-53,20 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

53,20 dolar üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde gümüşteki negatif görünüm zayıflayabilir. Bu seviyenin aşılması, kısa vadeli teknik görünümde toparlanmanın önünü açabilecek gelişme olarak öne çıkıyor.

Ancak söz konusu direnç aşılmadan gümüşte yeni bir yükseliş trendinden söz etmek için yeterli teknik sinyal bulunmuyor.

12 KASIM GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş: 51,5400 dolar
Ons gümüş alış: 51,5700 dolar
Ons gümüş satış: 51,5200 dolar
Gram gümüş: 83,28 TL
Gram gümüş alış: 83,20 TL
Gram gümüş satış: 83,28 TL

#GRAM GÜMÜŞ

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