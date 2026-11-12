Avrupa piyasalarında yükseliş rüzgarı! İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, şirketlerden gelen olumlu finansal sonuçlar ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle İspanya hariç yükseliş kaydetti. Almanya borsası yüzde 1,1'lik artışla bölgenin öne çıkan piyasası oldu.

AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 665,60 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 10.869,02 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 26.921,66 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,1 kazançla 51.998,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,7 yükselişle 8.391,60 puana ulaştı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 20.019,44 puanda işlem gördü.

SİEMENS'TEN REKOR SİPARİŞ

Şirketler cephesinde Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens'in açıkladığı finansal sonuçlar dikkati çekti.

Şirket, 2026 mali yılının son çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 11 artırarak 23,7 milyar avroya yükselttiğini bildirdi.

Siemens'in siparişleri de aynı dönemde yüzde 58 artışla 34,8 milyar avroya ulaşarak çeyreklik bazda rekor kırdı.

Şirket ayrıca orta vadeli yıllık karşılaştırılabilir gelir büyümesi hedefini yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 6-9 olarak açıklanan hedef aralığı, yüzde 7-11'e yükseltildi.

İNGİLTERE EKONOMİSİ YÜZDE 0,7 BÜYÜDÜ

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Büyümeye yüzde 0,9 ile hizmet sektörü öncülük etti. İngiltere ekonomisi eylül ayında ise aylık bazda yüzde 0,2 büyüdü.