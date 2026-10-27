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AB'den yurt dışı alışverişlere 2 avro işlem ücreti: 1 Kasım'da başlıyor

Avrupa Birliği (AB), 1 Kasım'dan itibaren Birlik dışından sipariş edilen küçük paketlere 2 avroluk işlem ücreti uygulamaya koyacak.

AB’den yurt dışı alışverişlere 2 avro işlem ücreti: 1 Kasım’da başlıyor
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Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2026 12:56

AB Komisyonunun vergilendirme biriminin duyurusuna göre, Birlik ülkelerine yapılan e-ticaret gönderilerine yönelik yeni işlem ücreti 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlanacak.

Gümrük reformu kapsamında, getirilen ücretle artan e-ticaret gönderilerinin kontrol ve denetiminden kaynaklanan maliyetler karşılanacak.

Bu kapsamda, Birlik dışından gelen paketler için 2 avroluk ek bir ücret uygulanacak. Bu ücret, gümrük beyannamesindeki her ürün kalemi için ayrı hesaplanacak. Bir pakette farklı ürün kalemleri bulunması halinde bunlardan da ayrıca işlem ücreti alınacak.

Düzenleme, değeri 150 avroyu aşan e-ticaret gönderilerini de kapsayacak.

Yeni işlem ücreti, AB'nin 1 Temmuz'dan itibaren düşük değerli e-ticaret gönderilerine uyguladığı 3 avroluk geçici gümrük vergisinden ayrı olarak tahsil edilecek.

Böylece, her iki uygulama kapsamındaki bir gönderide tek ürün kalemi için 3 avro gümrük vergisine ilave 2 avro işlem ücreti söz konusu olacak.

AB, gümrük reformuyla artan e-ticaret hacmine karşı denetim kapasitesini güçlendirmeyi ve Birlik standartlarına uygun olmayan ürünlerin girişini daha etkin biçimde kontrol etmeyi hedefliyor.

AB ülkelerine 2025 yılında 5,9 milyar düşük değerli ürün doğrudan tüketicilere gönderilirken, bunun yüzde 90'ından fazlası Çin'den kaynaklandı.

AB, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #AB KOMİSYONU #AB #VERGİ

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