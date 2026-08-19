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ABD'den piyasaları ilgilendiren kritik hamle: Tahvil geri alımları iki katına çıkıyor

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı aldı. Operasyon başına uygulanan üst limit 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılacak.

ABD’den piyasaları ilgilendiren kritik hamle: Tahvil geri alımları iki katına çıkıyor
AA

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2026 16:53

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2026 16:56

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi desteklemek için geri alım operasyonlarında önemli bir artışa gidiyor. Bakanlık, operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.

GERİ ALIMLAR 4 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi.

Mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutar, yapılacak değişiklikle en az 4 milyar dolara çıkarılacak.

Yeni uygulama 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve mevcut borçlanma döneminin sona ereceği 4 Kasım'a kadar geçerli olacak.

HAZİNE DAHA FAZLA LİKİDİTE SAĞLAMAK İSTİYOR

ABD Hazine Bakanlığı, geri alım operasyonlarının büyüklüğündeki artışın piyasa katılımcılarından gelen istikrarlı ve güçlü talebin göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Hazinenin uzun vadeli geri alım operasyonlarında rutin olarak yüksek kaliteli teklifler aldığına dikkat çekilerek, bu sektörlerde daha fazla likidite desteği sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bakanlık, güncellenmiş geçici Hazine geri alım takviminin de ilerleyen bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

YENİ GERİ ALIMLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Gelecekteki geri alım operasyonlarının büyüklüğüne ilişkin daha fazla bilgi ise 4 Kasım'da yapılması planlanan bir sonraki çeyreklik borçlanma duyurusunda açıklanacak.

Kararın, ABD'nin uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi desteklemeye yönelik adımlarının bir parçası olduğu belirtildi.

#ABD HAZİNE BAKANLIĞI

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