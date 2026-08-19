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ABD'de ham petrol stokları geriledi! Gözler EIA verilerinde

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları 14 Ağustos'ta sona eren haftada 328 bin varil azaldı. Piyasalar, bugün açıklanacak resmi EIA stok verilerine odaklandı.

ABD’de ham petrol stokları geriledi! Gözler EIA verilerinde

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2026 09:37

ABD'de petrol piyasasının yakından takip ettiği haftalık stok verileri açıklandı. API verilerine göre ticari ham petrol stokları 14 Ağustos'ta sona eren haftada 328 bin varil düşüş gösterdi.

Aynı dönemde benzin stokları 1,07 milyon varil artarken, distilat stokları 2,79 milyon varil azaldı. Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stoklarında ise 1,44 milyon varillik gerileme kaydedildi.

GÖZLER RESMİ EIA VERİLERİNDE

API verilerinin ardından piyasaların odağı ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok rakamlarına çevrildi.

Wall Street Journal anketine katılan analistlerin tahminlerine göre ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil, benzin stoklarının 1,5 milyon varil ve distilat stoklarının 300 bin varil azalması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #WALL STREET JOURNAL #ABD #EIA

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