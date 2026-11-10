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ABD'de enflasyon ekimde yüzde 0,4 arttı! Çekirdek TÜFE'de değişim yok

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Eylül ayında yüzde 0,6 olan aylık artışın yavaşlamasında enerji fiyatlarındaki yükselişin önceki aya göre belirgin şekilde azalması etkili oldu.

ABD’de enflasyon ekimde yüzde 0,4 arttı! Çekirdek TÜFE’de değişim yok

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 16:48

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2026 16:54

ABD'de ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Eylül ayında yüzde 0,6 olarak kaydedilen aylık enflasyonun ardından fiyat artış hızında yavaşlama görüldü.

BARINMA VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Ekim ayında barınma endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Barınma maliyetleri, aylık enflasyondaki toplam artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

Gıda endeksi aynı dönemde yüzde 0,5 artış gösterdi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 0,5 yükseldi.

Enerji endeksi ekim ayında yüzde 0,7 arttı. Bu kalemde eylül ayında yüzde 5,2'lik yükseliş yaşanmıştı. Böylece enerji fiyatlarındaki aylık artış önceki aya kıyasla belirgin şekilde yavaşladı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,3 ARTTI

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artış ağustos ve eylül aylarında da aynı seviyede gerçekleşmişti.

Ekim ayında eğlence, sağlık hizmetleri, motorlu taşıt sigortası, ev eşyaları ve hizmetleri ile eğitim kalemlerinde fiyat artışları görüldü.

Buna karşılık, kullanılmış otomobil ve kamyon fiyatları ile iletişim endeksinde düşüş kaydedildi.

#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #ABD

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