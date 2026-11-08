Altın fiyatları üç haftanın ardından yeniden yükseldi

Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselirken perşembe günü 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiziki piyasada da önceki haftalardaki fiyat düşüşlerinin ardından talepte toparlanma izlendi. Hindistan'da Diwali Festivali öncesinde perakende alımlar güçlenirken Çin'de mücevher talebinde düşük seviyelerden toparlanma işaretleri görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi arttı. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yükselirken işsizlik oranı yüzde 4,1 oldu.

İstihdam verisinin ardından Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimaline ilişkin fiyatlamalar güçlendi. Dolar ve tahvil faizlerindeki gün içi yükseliş, altının hafta ortasında elde ettiği kazançların bir bölümünü geri vermesine yol açtı.

Dolar endeksi, hafta içindeki dalgalanmaların ardından haftayı yüzde 0,4 yükselişle 102,3 seviyesinde tamamladı. Böylece altın, doların haftalık bazda güçlenmesine karşın tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebinin desteğiyle yükseldi.

Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolardan tamamlayarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Değerli metaller grubunda en güçlü haftalık yükseliş ise platinde görüldü.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar platinde yüzde 7,1, gümüşte yüzde 5,8, altında yüzde 5 ve paladyumda yüzde 4,7 arttı.