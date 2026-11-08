Altın için dev bankadan ezber bozan tahmin

Küresel piyasalarda altın fiyatları yönünü belirlemeye çalışıyor. UniCredit altın için ezber bozan bir tahminde bulunarak ons altın için 3.900-4.500 dolar tahmin aralığını koruduğunu ilan etti.

Banka değerlendirmesine göre, kasım ayında altının kısa vadede dalgalı seyredebileceği belirtildi. Ancak yatırımcıları uyararak, 4.500 dolarlık üst sınırın altının bu seviyeye mutlaka ulaşacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Bankanın raporunda yer alan bilgilere göre, altının yükselişini sınırlayan en büyük faktör ABD'de yüksek seyreden reel tahvil getirileri. Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altını baskı altında tutuyor.

UniCredit'e göre, merkez bankalarının güçlü alımları ve rekor kıran ETF varlıkları altındaki sert düşüşleri engelleyecek. Yüksek faiz yükselişi sınırlasa da artan mali riskler altını kademeli olarak desteklemeye devam edecek.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yönünü belirlemeye çalışıyor. UniCredit altın için ezber bozan bir tahminde bulunarak ons altın için 3.900-4.500 dolar tahmin aralığını koruduğunu ilan etti.

Banka değerlendirmesine göre, kasım ayında altının kısa vadede dalgalı seyredebileceği belirtildi. Ancak yatırımcıları uyararak, 4.500 dolarlık üst sınırın altının bu seviyeye mutlaka ulaşacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Bankanın raporunda yer alan bilgilere göre, altının yükselişini sınırlayan en büyük faktör ABD'de yüksek seyreden reel tahvil getirileri. Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altını baskı altında tutuyor.

UniCredit'e göre, merkez bankalarının güçlü alımları ve rekor kıran ETF varlıkları altındaki sert düşüşleri engelleyecek. Yüksek faiz yükselişi sınırlasa da artan mali riskler altını kademeli olarak desteklemeye devam edecek.