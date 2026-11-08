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Gümüş fiyatları neden yükseldi? İşte güncel gümüş fiyatları...

Gümüş fiyatları, tüm değerli metaller gibi ABD ara seçimlerinin hemen ardından yükselişe geçti. 8 Kasım Pazar güncel gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları neden yükseldi? İşte güncel gümüş fiyatları...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2026 12:07

Gümüş fiyatları, ABD ara seçimleri sonrası ons ve gram tarafında değer kazandı. Gümüş fiyatları Cuma günü ons başına 52 doların biraz altında işlem gördü. İşte 8 Kasım Pazar güncel gümüş fiyatları…

Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD doları güçlendi ve bu durum, Federal Rezerv'in gelecek ay ki politika toplantısında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini körükledi.

ABD ekonomisi Ekim ayında 165.000 yeni iş ekledi; bu rakam piyasa beklentisi olan 65.000'in oldukça üzerinde. İşsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,1'e geriledi.

Önceki iki aya ait istihdam rakamları da toplamda 84.000 kişi artırıldı. Şahin görünümü daha da güçlendiren bir diğer konu ise ortalama saatlik kazançların %0,4 artarak %0,3'lük beklentileri aşması oldu.

Ham petrol fiyatlarındaki yeni artışlar ise enflasyon endişelerini artırdı. Gümüş, bu hafta %6'dan fazla yükseldi. Bu artış, ABD ara seçimlerinde Demokratların ezici zaferinin ardından yatırımcıların yapay zeka hisselerinden çıkıp savunma amaçlı varlıklara yönelmesiyle oluşan geniş çaplı güvenli liman talebiyle desteklendi.

#ABD #GÜMÜŞ FİYATLARI #FED

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