CANLI BORSA
Anasayfa Emtia-Döviz Düzeltme sona mı eriyor? Gümüşte yükselişin önündeki kritik eşik belli oldu

Düzeltme sona mı eriyor? Gümüşte yükselişin önündeki kritik eşik belli oldu

Gümüş fiyatında 48,62 dolardan başlayan toparlanma, teknik göstergelerde olumlu sinyaller oluşturdu. ABD enflasyon verileri öncesinde gözler kritik eşiklere çevrildi.

Düzeltme sona mı eriyor? Gümüşte yükselişin önündeki kritik eşik belli oldu

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 11:40

Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 53,70-53,75 dolar aralığında yaklaşık bir buçuk haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekilen gümüş fiyatları için toparlanma işaretleri görülmeye başladı.

EN BÜYÜK ENGEL 53,96 DOLAR

ABD dolarına gelen alımlar gümüşün Asya seansında ulaştığı zirveden geri çekilmesinde etkili oldu. Buna rağmen gümüşün 53 dolar seviyesinin üzerinde kalması, aşağı yönlü hareketin henüz güçlü bir ivme kazanmadı.

Teknik görünümde gümüş fiyatı, dört saatlik grafikteki 100 dönemlik basit hareketli ortalama olan 53,37 doların ve yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 53,96 doların altında bulunuyor. B

Gümüşün 54,18 doların üzerine çıkması, toparlanmanın güçlendiğini gösterebilir. Ardından 54,63 dolardaki dört günlük direnç bölgesi takip edilecek.

Analistler yükseliş senaryosunun güç kazanması için fiyatın 10 günlük hareketli ortalama olan 51,72 doların üzerinde tutunması gerektiğine vurgu yapıyor.

RSI VE MACD GÖSTERGELERİ NE SÖYLÜYOR?

Analizde momentum göstergelerinin ise daha olumlu bir tabloya işaret ettiği belirtiliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 58 civarında bulunurken, MACD çizgisi de hafif pozitif bölgede seyrediyor.

Bu göstergeler, gümüş üzerindeki aşağı yönlü baskının hafiflediğine işaret etse de fiyatın önemli direnç seviyelerini aşması için henüz yeterli gücün oluşmadığını ortaya koyuyor.

YÜKSELİŞTE 57,24 VE 59,89 DOLAR TAKİP EDİLECEK

Analizlere göre, gümüşte kısa vadeli dip oluşumunun teyit edilmesi için öncelikle 53,37 ve 53,96 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı hareket görülmesi gerekiyor.

Bu seviyelerin aşılması halinde takip edilecek sonraki dirençler şöyle sıralanıyor:
- 56,79 dolar: Dört saatlik grafikte 200 dönemlik hareketli ortalama.
- 57,24 dolar: Yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi.
- 59,89 dolar: Yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi.

48,65 DOLAR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETTE KRİTİK

Gümüşte aşağı yönlü hareketin yeniden güç kazanması durumunda 48,65 dolar seviyesi ana yapısal destek olarak öne çıkıyor. Analize göre, bu seviyeye doğru bir kırılma yaşanması daha güçlü bir düşüş hareketinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GÜMÜŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Gümüş yatırımcısının gözü bu fiyatlarda! İşte güncel rakamlar Gümüş yatırımcısının gözü bu fiyatlarda! İşte güncel rakamlar 09 Kasım 2026 17:08
Gümüşte yükseliş sürecek mi? Analistler iki senaryoya dikkat çekti Gümüşte yükseliş sürecek mi? Analistler iki senaryoya dikkat çekti 09 Kasım 2026 17:03
Rusya’dan COP31’de dikkat çeken BRICS hamlesi Rusya'dan COP31'de dikkat çeken BRICS hamlesi 09 Kasım 2026 16:12
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda geriledi 09 Kasım 2026 14:00
ECB’nin yeni başkanı yıl sonuna kadar belirlenecek ECB'nin yeni başkanı yıl sonuna kadar belirlenecek 09 Kasım 2026 13:52
Almanya’nın ihracatı eylülde beklentileri aştı Almanya'nın ihracatı eylülde beklentileri aştı 09 Kasım 2026 13:40
Hazine yarın bir ihale gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale gerçekleştirecek 09 Kasım 2026 13:26
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 09 Kasım 2026 13:14
Gram altın yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar... Gram altın yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar... 09 Kasım 2026 13:04
Faiz indirimi için henüz erken! Rusya Merkez Bankası Başkanı enflasyona karşı uyardı Faiz indirimi için henüz erken! Rusya Merkez Bankası Başkanı enflasyona karşı uyardı 09 Kasım 2026 13:04
Bitcoin 74 bin doların altına geriledi! ETF’lerden 1,28 milyar dolar çıktı Bitcoin 74 bin doların altına geriledi! ETF'lerden 1,28 milyar dolar çıktı 09 Kasım 2026 10:58
Asya borsaları haftaya nasıl başladı? Japonya ve Güney Kore ayrıştı Asya borsaları haftaya nasıl başladı? Japonya ve Güney Kore ayrıştı 09 Kasım 2026 10:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.773,3400 Değişim 127,29 Son veri saati:
Düşük 11656,25 Yüksek 11783,54
Açılış
50,2348 Değişim 0,0701 Son veri saati:
Düşük 50,1687 Yüksek 50,2388
Açılış
56,5129 Değişim 0,1936 Son veri saati:
Düşük 56,318 Yüksek 56,5116
Açılış
6.650,6850 Değişim 61,647
Düşük 6634,683 Yüksek 6696,33
Açılış
85,3994 Değişim 1,6345 Son veri saati:
Düşük 85,1574 Yüksek 86,7919
Açılış
BİST En Aktif Hisseler