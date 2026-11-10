Düzeltme sona mı eriyor? Gümüşte yükselişin önündeki kritik eşik belli oldu

Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 53,70-53,75 dolar aralığında yaklaşık bir buçuk haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekilen gümüş fiyatları için toparlanma işaretleri görülmeye başladı.

EN BÜYÜK ENGEL 53,96 DOLAR

ABD dolarına gelen alımlar gümüşün Asya seansında ulaştığı zirveden geri çekilmesinde etkili oldu. Buna rağmen gümüşün 53 dolar seviyesinin üzerinde kalması, aşağı yönlü hareketin henüz güçlü bir ivme kazanmadı.

Teknik görünümde gümüş fiyatı, dört saatlik grafikteki 100 dönemlik basit hareketli ortalama olan 53,37 doların ve yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 53,96 doların altında bulunuyor. B

Gümüşün 54,18 doların üzerine çıkması, toparlanmanın güçlendiğini gösterebilir. Ardından 54,63 dolardaki dört günlük direnç bölgesi takip edilecek.

Analistler yükseliş senaryosunun güç kazanması için fiyatın 10 günlük hareketli ortalama olan 51,72 doların üzerinde tutunması gerektiğine vurgu yapıyor.

RSI VE MACD GÖSTERGELERİ NE SÖYLÜYOR?

Analizde momentum göstergelerinin ise daha olumlu bir tabloya işaret ettiği belirtiliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 58 civarında bulunurken, MACD çizgisi de hafif pozitif bölgede seyrediyor.

Bu göstergeler, gümüş üzerindeki aşağı yönlü baskının hafiflediğine işaret etse de fiyatın önemli direnç seviyelerini aşması için henüz yeterli gücün oluşmadığını ortaya koyuyor.

YÜKSELİŞTE 57,24 VE 59,89 DOLAR TAKİP EDİLECEK

Analizlere göre, gümüşte kısa vadeli dip oluşumunun teyit edilmesi için öncelikle 53,37 ve 53,96 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı hareket görülmesi gerekiyor.

Bu seviyelerin aşılması halinde takip edilecek sonraki dirençler şöyle sıralanıyor:

- 56,79 dolar: Dört saatlik grafikte 200 dönemlik hareketli ortalama.

- 57,24 dolar: Yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi.

- 59,89 dolar: Yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi.

48,65 DOLAR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETTE KRİTİK

Gümüşte aşağı yönlü hareketin yeniden güç kazanması durumunda 48,65 dolar seviyesi ana yapısal destek olarak öne çıkıyor. Analize göre, bu seviyeye doğru bir kırılma yaşanması daha güçlü bir düşüş hareketinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.