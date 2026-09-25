VİOP’ta gözler bu seviyelerde: BIST 30 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni işlem gününe yüzde 0,25 yükselişle 16.324,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,58 azalışla 16.284,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.296,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,25 artarak 16.324,00 puana yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA EĞİLİMİ

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

VİOP'TA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.600 puanın direnç, 16.200 ve 16.100 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.