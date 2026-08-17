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New York Fed imalat endeksi beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 20,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed imalat endeksi beklentileri aştı
AA

Oluşturma Tarihi 17 Ağustos 2026 15:59

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 5 puan artarak 20,6 değerine çıktı.

Dört yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaşan endeksin, bu dönemde 10,6 değerini alması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe faaliyetlerin hızlandığına işaret eden endeks, temmuz ayında 15,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, ağustosta 4,9 puan azalarak 17,3'e, sevkiyat endeksi 12,7 puan düşüşle 11,7'ye indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 4,2 puan artışla 32,1'e ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#NEW YORK #ABD MERKEZ BANKASI #FED

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