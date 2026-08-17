New York Fed imalat endeksi beklentileri aştı

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 5 puan artarak 20,6 değerine çıktı.

Dört yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaşan endeksin, bu dönemde 10,6 değerini alması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe faaliyetlerin hızlandığına işaret eden endeks, temmuz ayında 15,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, ağustosta 4,9 puan azalarak 17,3'e, sevkiyat endeksi 12,7 puan düşüşle 11,7'ye indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 4,2 puan artışla 32,1'e ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.