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VİOP'ta BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,45 yükselişle 16.256,00 puandan başladı. Kontratta teknik açıdan 16.400 ve 16.500 seviyeleri direnç, 16.100 ve 16.000 puan destek olarak öne çıkıyor.

VİOP’ta BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2026 09:55

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,45 değer kazanarak 16.256,00 puana yükseldi.

VİOP'TA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,14 artışla 16.183,00 puandan tamamladı.

Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.243,00 puandan işlem gördü. Bugünkü açılışta ise yüzde 0,45 artışla 16.256,00 puana çıktı.

GÖZLER TCMB VE ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkese ilişkin taraflardan henüz net açıklama gelmemesi iyimserliği sınırlıyor.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 16.400 ve 16.500 puan direnç, 16.100 ve 16.000 puan destek konumunda bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 30 #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #TCMB

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