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Altında gün sonu rakamı belli oldu: Kilogram fiyatı 6,7 milyon lirayı aştı

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 artış kaydetti. KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 6,9 milyar lirayı aştı.

Altında gün sonu rakamı belli oldu: Kilogram fiyatı 6,7 milyon lirayı aştı
AA

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2026 17:26

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2026 17:28

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 6 milyon 770 bin 1 liradan tamamladı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 6,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 6 milyon 682 bin lira, en yüksek 6 milyon 778 bin 600 lira seviyeleri görüldü.

Standart altının kilogram fiyatı önceki günü 6 milyon 723 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 907 milyon 34 bin 152,51 lira, işlem miktarı ise 1023,86 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 64 milyon 892 bin 908,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.723.000,00 4.386,10
En Düşük 6.682.000,00 4.355,00
En Yüksek 6.778.600,00 4.408,00
Kapanış 6.770.001,00 4.401,00
Ağırlıklı Ortalama 6.750.867,38 4.403,38
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.907.034.152,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.023,86
Toplam İşlem Adedi 99

#BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI #ALTIN

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