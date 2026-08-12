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Almanya'da yıllık enflasyon belli oldu

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,8'e yükseldi.

Almanya’da yıllık enflasyon belli oldu
AA

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2026 10:51

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2026 10:53

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e çıktı. Böylece daha önce açıklanan öncü veriler teyit edildi.

Tüketici fiyatları ülkede temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ülkede, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Destatis Başkanı Ruth Brand, "Enerji fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre çok daha belirgindi ve enflasyon oranını yükseltti." ifadesini kullandı.

#ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ #AVRUPA BİRLİĞİ #ALMANYA

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