Borsada yükseliş, altında yeni zirve! ABD enflasyonu öncesi piyasalarda gün ortası tablosu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 13.867,58 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.701,02, en yüksek 13.909,54 puanı gördü.

BIST 100'DE 13.900 PUAN TEST EDİLDİ

Dün günü 13.704,52 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 0,46 puan artışla 13.704,98 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 163,06 puan ve yüzde 1,19 artışla 13.867,58 puana çıktı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksinde en düşük 13.701,02, en yüksek ise 13.909,54 puan seviyesi görüldü.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ YÜZDE 2,53 YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,53, mali endeks yüzde 0,99, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si geriledi, 1 hisse yatay seyretti.

Günün ilk yarısında en fazla işlem gören hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş ve CW Enerji oldu.

ALTININ ONSU 4 BİN 420 DOLARA ÇIKTI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7580 liradan, avro ise 55,1380 liradan satıldı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 4 bin 420 dolara yükselirken, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 88,7 dolardan işlem gördü.