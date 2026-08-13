ABD enflasyonu piyasalarda risk iştahını artırdı! Gözler Orta Doğu’daki ateşkeste

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan ılımlı enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkese ilişkin taraflardan net açıklama gelmemesi belirsizliği koruyor. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edecek.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Böylece enflasyon verisi piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Yıllık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Aylık enflasyonun alt kalemlerinde enerji fiyatlarındaki düşüşün hazirana kıyasla hız kestiği ancak aşağı yönlü seyrin sürdüğü görüldü.

Analistler, verilerin enflasyondaki yavaşlama eğiliminin yeniden güçlendiğine işaret ettiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentileri ötelediğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz artırma ihtimali yüzde 50'nin altına inerken, yıl sonuna kadar faiz artırımı yapılabileceği beklentisi de zayıfladı.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik adımların güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin azalması halinde enerji maliyetlerindeki düşüşün ABD'deki enflasyonun yavaşlamasına katkı sağlayabileceğini belirtti. ABD'de bugün açıklanacak ÜFE verisinin ise piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Jeopolitik gelişmelerde ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması konusunda anlaşma sağlandığına yönelik üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

Kaynaklar, tarafların arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos sonrasında ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda temasların sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini savunarak İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını ileri sürdü.

Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini savundu.

İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.

Gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında ve ABD'nin tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilme görüldü.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü olduğuna işaret eden sonuçlar teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 yükseldi.

Super Micro Computer hisseleri de finansal sonuçların beklentileri aşmasının ardından yüzde 19,02 değer kazandı.

Yapay zeka bağlantılı diğer şirketlerde de yükseliş görülürken Nvidia hisseleri yüzde 3, Micron Technology yüzde 4,9 ve Oracle yüzde 5,4 yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNDE

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,68'e geriledi.

Orta Doğu'daki uzlaşı sürecinin netleşmemesi ve Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliklerle dolar endeksi yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.

Endeks yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine çıkarken gün içinde 100 seviyesini aştı. Dolar endeksi yeni günde de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatındaki yükseliş ise doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seyrini korumasıyla hız kesti. Altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 394 dolardan işlem görürken, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 88,7 dolara geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq yüzde 0,54 yükselirken Dow Jones endeksi yatay seyretti.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ve enerji maliyetlerinin istenen ölçüde gerilememesi Avrupa borsalarında satış baskısını artırdı.

İtalya hariç bölge borsalarında negatif seyir izlendi. Almanya'da yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi.

Enflasyon endişelerinin devam etmesi Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik beklentilere de yansıdı. Para piyasalarında ECB'nin eylülde faiz artırabileceği ihtimali yüzde 80 seviyesinde fiyatlanıyor.

Jeopolitik tarafta ise Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun yükselmesi risk algısını artırdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik saldırıda Rus donanmasına ait 2 fırkateyn ve 1 devriye botunun hedef alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğini baltaladığını belirterek, "Kiev yönetiminin küresel gıda pazarında kaos yaratmayı amaçlayan eylemleri, Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

FTSE 100 yüzde 0,1, CAC 40 yüzde 0,46 ve DAX 40 yüzde 0,23 gerilerken, FTSE MIB 30 yatay seyretti.

ASYA BORSALARI POZİTİF

Asya piyasalarında alış ağırlıklı seyir öne çıktı. ABD'de enflasyonun ılımlı seyretmesi ve Fed'e yönelik şahin beklentilerin zayıflaması bölge piyasalarını destekledi.

Japonya'da üretici enflasyonu temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,2 arttı. Yıllık ÜFE beklentilerin altında kalırken, önceki aya göre hızlandı.

Para piyasalarında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağı ihtimali yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 1,6, Kospi yüzde 4, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hang Seng yüzde 0,1 yükseldi.

BIST 100'DEN İKİ AYIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı.

Endeks, 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirerek 14.000 puan seviyesini aştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 yükseldi.

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı ile ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl 52 milyar 391 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor.

Dolar/TL dünü 47,7640'tan tamamlarken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7740'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ve para-banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD ÜFE ve İngiltere büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, haziran ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri

10.30 Türkiye'de TCMB Enflasyon Raporu

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları