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ABD'de enflasyon temmuzda beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD’de enflasyon temmuzda beklentilere paralel gerçekleşti
AA

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2026 09:03

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri dahilinde artış gösteren TÜFE, haziranda ise aylık yüzde 0,4 azalmıştı.

Ülkede TÜFE temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentilerine paralel gelen yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

BARINMA MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Barınma endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, enflasyondaki aylık artışın yaklaşık 3'te 2'sini oluşturdu. Barınma maliyetleri yıllık bazda da yüzde 3,2 artış gösterdi.

Gıda endeksi de aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3 yükseldi. Buna karşın enerji endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 geriledi.

Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 14,7 arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel artış kaydetti.Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek TÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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