Bitcoin 65 bin doları aşamadı! Kritik veri öncesi yatay grafik

Bitcoin, son işlemlerde 63 bin 200 ile 64 bin 414 dolar arasında dar bir bantta hareket etti. Kripto para birimi son seanslarda 65 bin dolar seviyesini birkaç kez test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı bir destek oluşturamadı.

BİTCOİN 65 BİN DOLAR EŞİĞİNİ AŞAMADI

Bitcoin, haberin yayımlandığı sırada 24 saatte yaklaşık yüzde 0,6 gerilerken 63 bin 700 dolar civarında işlem gördü. Pazartesi günü 65 bin doların üzerine kısa süreliğine çıkan Bitcoin, salı günü petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırmasıyla 64 bin doların altına gerilemişti.

DOGE VE BNB YÜKSELİŞTE ÖNE ÇIKTI

Büyük kripto paralar arasında günün en güçlü performansını Dogecoin gösterdi. DOGE yaklaşık yüzde 2,9 yükselerek 0,07 doların hemen üzerinde işlem gördü.

BNB yüzde 2 yükselişle yaklaşık 614 dolara çıkarken, Ether yüzde 1 artışla 1.888 dolara ulaştı. XRP yüzde 0,5 yükselerek 1,02 dolar seviyesine gelirken, Solana 76 dolar civarında yatay seyretti.

Chainlink yaklaşık yüzde 3,8 yükselerek 8,71 dolara çıkarken, Hyperliquid yüzde 1 düşüşle 54,7 dolara geriledi. Cardano da yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti.

ABD BİTCOİN ETF'LERİNDE SINIRLI PARA GİRİŞİ

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinde de sınırlı bir toparlanma görüldü. Farside verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerine salı günü 7,8 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti.

BlackRock'ın IBIT fonu 50,2 milyon dolarlık giriş çekerken, diğer bazı ürünlerden yaşanan çıkışlar toplam rakamı büyük ölçüde sınırladı. Pazartesi günü ise spot Bitcoin ETF'lerinde 144,6 milyon dolarlık net çıkış kaydedilmişti.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasanın yönü açısından en önemli gelişmelerden biri ABD'nin temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun takvimine göre veri 12 Ağustos'ta TSİ ile ABD'deki açıklama saatine denk gelecek şekilde yayımlanacak.

Ekonomistler, tüketici fiyatlarının hazirana kıyasla yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesini bekliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise piyasanın enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Brent petrol altı işlem seansını da yükselişle tamamlayarak varil başına yaklaşık 89,60-89,70 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 83,94 dolara çıktı.

ABD enflasyon verisinin beklentilerden daha düşük gelmesi para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik endişeleri azaltabilirken, daha yüksek bir enflasyon rakamı faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirebilir. Bu senaryoların ise veri açıklanana kadar kesinleşmiş bir piyasa yönü anlamına gelmediği belirtildi.