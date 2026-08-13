Avrupa borsalarında yükseliş havası: Sadece bir ülke negatif ayrıştı

Avrupa borsalarında, ABD'de temmuz ayı enflasyonunun beklentilere paralel gelmesinin küresel risk iştahını desteklemesiyle İngiltere hariç pozitif bir görünüm öne çıktı. Saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 660,3 puanda bulunuyor.

ABD ENFLASYONU PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD'de temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflamasına katkı sağladı.

Bununla birlikte Orta Doğu'da ateşkesin uzatılmasına ilişkin taraflardan henüz resmi ve net bir açıklama gelmemesi ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik belirsizlikler piyasalardaki risk iştahını sınırlıyor.

İran yönetiminin, şartları kabul edilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirmesi enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutarken, petrol fiyatlarındaki gerileme Avrupa piyasalarındaki fiyatlamaları destekliyor.

AVRUPA'DA ENDEKSLERİN SON DURUMU

Avrupa tarafında enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi ve Avrupa Merkez Bankasının para politikasına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Saat 10.20 itibarıyla endekslerdeki görünüm şöyle:

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,1 artışla 660,3 puan

FTSE 100: Yüzde 0,4 düşüşle 10.789 puan

FTSE MIB 30: Yüzde 0,4 yükselişle 53.931 puan

IBEX 35: Yüzde 0,5 yükselişle 20.309 puan

DAX 40: Yüzde 0,3 artışla 26.421 puan

CAC 40: Yüzde 0,2 yükselişle 8.692 puan