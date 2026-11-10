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Jensen Huang skandalı pahalıya patladı! Nvidia hisselerinde 200 milyar dolarlık kayıp

Nvidia hisseleri, CEO Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin iddiaların ardından başlatılan bağımsız soruşturma ve yatırımcı davasıyla baskı altında kaldı. Şirketin piyasa değeri bir işlem gününde yaklaşık 200 milyar dolar geriledi.

Jensen Huang skandalı pahalıya patladı! Nvidia hisselerinde 200 milyar dolarlık kayıp
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Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 11:28

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, CEO Jensen Huang hakkında gündeme gelen istihbarat iddiaları ve şirket yönetiminin başlattığı bağımsız soruşturmanın ardından dünkü işlemlerde yüzde 4,3 değer kaybetti. Düşüşle birlikte şirketin piyasa değerinde yaklaşık 200 milyar dolarlık erime yaşandı. Nvidia, küresel teknoloji hisselerindeki toparlanma eğilimine rağmen negatif ayrıştı.

CASUSLUK İDDİALARI SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürüldü. İddialar, ABD'de casusluk tartışmalarını beraberinde getirdi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirket Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve soruşturmayla tam işbirliği yapacağını bildirdi. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

OLASI BOŞANMA SÜRECİ HİSSELER ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

Analistler, Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ile olası bir boşanma sürecine girmesi halinde, yaşadıkları eyaletin mal paylaşımına ilişkin yasal düzenlemeleri kapsamında Nvidia hisselerinin de paylaşım konusu olabileceğine dikkati çekti.

Böyle bir senaryoda yüksek miktarda hisse satışının gündeme gelebileceğini belirten analistler, henüz gerçekleşmemiş bu ihtimale yönelik beklentilerin bile Nvidia hisseleri üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini ifade etti. Soruşturmanın seyri ve olası hukuki gelişmelerin şirketin hisse performansı açısından yakından izleneceği değerlendiriliyor.

NVIDIA VE JENSEN HUANG'A YATIRIMCI DAVASI

Nvidia ve CEO Jensen Huang hakkında, yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla California Kuzey Bölge Mahkemesinde dava açıldı.

Dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.

Dilekçede, Nvidia çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamalar ile Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Bu açıklamaların, Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Davacı taraf, şirketin ve CEO'sunun ulusal güvenlik endişelerine yol açabilecek bilgileri açıklamadığını, bu durumun Nvidia'nın itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit ettiğini savundu. Dilekçede, yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesi talep edildi.

BEZOS VE BILL GATES ÖRNEKLERİ GÜNDEME GELDİ

Dünyanın önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin gelişmelerin şirket yönetimi ve hisse performansına yansıyabildiği örnekler daha önce de yaşandı.

Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'un 2019'daki boşanma sürecinde, eski eşi MacKenzie Scott'a Amazon'un yaklaşık 36 milyar dolar değerindeki yüzde 4'lük hissesi devredildi. Bezos ise oy haklarını korudu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ile Melinda French Gates'in 2021'deki boşanma kararının ardından Gates'in yatırım şirketi Cascade Investment üzerinden 1,8 milyar doları aşan menkul kıymet transferi gerçekleştirildi.

Intel'in eski CEO'su Brian Krzanich'in 2018'de, McDonald's'ın eski CEO'su Steve Easterbrook'un ise 2019'da şirket politikalarına aykırı ilişkiler nedeniyle görevlerinden ayrılması da üst düzey yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin gelişmelerin kurumsal yönetim açısından doğurabileceği sonuçlara örnek gösterildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NVİDİA #PEKİN

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