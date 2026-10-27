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Borsa İstanbul'da yatay seyir: Bankacılık hisselerinde dikkat çeken düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 11.152,63 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken en çok yükselen sektör metal eşya oldu.

Borsa İstanbul’da yatay seyir: Bankacılık hisselerinde dikkat çeken düşüş
AA AA

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2026 13:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışına göre 0,68 puanlık artışla 11.152,63 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla yatay bir görünüm sergileyen endekste toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi ise yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,66 ile metal eşya sektöründe görüldü. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 3,19 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda karışık bir görünüm izlendi. Asya piyasalarında yapay zekâya yönelik iyimserlikle teknoloji hisseleri yükselirken, Avro Bölgesi'nde banka hisselerinde yaşanan satışlar öne çıktı.

Piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ile büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları bulunuyor.

BIST 100'DE 11.000 PUAN DESTEK, 11.300 PUAN DİRENÇ

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puan destek, 11.300 ve 11.400 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL

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