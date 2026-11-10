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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 10:01

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle pozitif seyrederken gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Asya tarafında ise yarı iletken sektöründeki toparlanmayla teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle bölge endekslerinde pozitif seyir hakim.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,39 artışla 5.239 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,76 yükselişle 60.396 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 artışla 3.666 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,53 kazançla 24.575 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 kazançla 81.106 puanda seyrediyor.

Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,5, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,5, LG Innotek'in hisseleri yüzde 4,5 yükseldi. Japon teknoloji şirketleri Kioxia'nın hisseleri yüzde 7,5 ve Murata'nın hisseleri yüzde 6 arttı.

Öte yandan Çin'de ekim ayına ilişkin ihracat yıllık bazda yüzde 35,2 ile beklentilerin altında, ithalat ise yüzde 41,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Eylül ayına göre ihracatın artış hızının yavaşladığı, ithalattaki artışın ise hızlandığı görüldü. Ülkede eylülde 133,5 milyar dolar olan dış ticaret fazlası ekimde 105,3 milyar dolara geriledi. Beklentiler ülkede ekimde dış ticaret fazlasının 125,8 milyar dolar olması yönündeydi.

Çin'in dış ticaret fazlasındaki daralmada yuanın dolar karşısındaki güçlü seyri etkili oldu. Petrol ithalatındaki yükseliş Çin'in ithalatını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Ülkede, ihracatın hala güçlü olması politika yapıcıların ülkenin yıllık yüzde 4,5–5 düzeyindeki büyüme hedefine ulaşmak için ılımlı seviyedeki ekonomik destek politikalarını sürdürmesini sağlıyor.

İhracattaki artışın büyük bir kısmı, yapay zeka ve teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talepten kaynaklanıyor. Ancak küresel ölçekte yapay zeka altyapısının geliştirilmesinde yaşanabilecek herhangi bir yavaşlamanın Çinli ihracatçıların kar marjlarını daraltabileceği tahmin ediliyor.

NVİDİA VE CEO'SUNA YATIRIMCILARI YANILTTIKLARI İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Diğer taraftan, ABD'li çip üreticisi Nvidia ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı.

California Kuzey Bölgesi Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı iddia edildi.

Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu.

Söz konusu açıklamaların, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Davacı taraf, Nvidia ve Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #JAPONYA #NİKKEİ 225 #ABD #ÇİN

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