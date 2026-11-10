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Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 578 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2026 16:51

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 570 bin lira, en yüksek 6 milyon 665 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 475 bin 538,65 lira, işlem miktarı ise 895,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 897 milyon 215 bin 734,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Eforgold Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.640.000,00 4.125,00
En Düşük 6.570.000,00 4.029,00
En Yüksek 6.665.000,00 4.130,85
Kapanış 6.578.000,00 4.080,00
Ağırlıklı Ortalama 6.616.683,36 4.079,85
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.884.475.538,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 895,04
Toplam İşlem Adedi 89

#BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

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