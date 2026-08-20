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Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya dayandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 880 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya dayandı
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 16:49

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 849 bin lira, en yüksek 6 milyon 915 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 880 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 768 milyon 630 bin 741,54 lira, işlem miktarı ise 836,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 794 milyon 446 bin 129,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.795.000,00 4.385,00
En Düşük 6.849.000,00 4.450,00
En Yüksek 6.915.000,00 4.485,60
Kapanış 6.880.000,00 4.452,00
Ağırlıklı Ortalama 6.898.894,91 4.479,57
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.768.630.741,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 836,80
Toplam İşlem Adedi 130

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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