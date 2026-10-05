İran’da petrol sektöründe kritik değişiklik: Bakan Paknejad istifa etti

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, kişisel nedenlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Paknejad'ın istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

İran basınında yer alan haberlere göre Tabatabai, Petrol Bakanı Paknejad'ın görevinden ayrılmak amacıyla istifa dilekçesi sunduğunu ve gerekçe olarak kişisel nedenleri gösterdiğini açıkladı.

Tabatabai, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifayı kabul ettiğini bildirdi. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) Genel Müdürü Hamid Boverd ise Petrol Bakanlığı görevine vekaleten getirildi.

Paknejad'ın daha önce de birkaç kez Pezeşkiyan'a istifasını sunduğu ancak Cumhurbaşkanı tarafından bu taleplerin kabul edilmediği belirtildi.

İRAN PETROL SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

İran'ın petrol sektöründeki değişim, ülkenin önemli ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

ABD'nin Basra Körfezi'nde uyguladığı deniz ablukasının, İran'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ihracatını durma noktasına getirdiği ve bunun sonucunda sektörde üretimin azaltılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

İran ayrıca savaşın etkilerinin ağırlaştırdığı benzin ve doğal gaz sıkıntısıyla mücadele ediyor.