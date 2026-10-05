Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu?

Bitcoin, pazar günü hızlanan yükselişin ardından pazartesi erken saatlerde yaklaşık 87 bin dolara çıkarak sekiz ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. 86 bin 950 dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra yaklaşık 1.000 dolarlık geri çekilmeyle 86 bin doların altına inerken son 24 saatte yüzde 1,3 değer kazandı.

BITCOIN 87 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Bitcoin'in yükselişi pazar günü boyunca güçlenirken günün ilerleyen saatlerinde hız kazandı. Kripto para 86 bin dolar seviyesini aşarak 86 bin 950 doların hemen altında zirve yaptı.

Bitcoin daha sonra yaklaşık 1.000 dolar gerilese de son 24 saatteki kazancını korudu.

Bu hareket, Bitcoin'in bir hafta içerisinde eylül sonundaki yaklaşık 87 bin 400 dolarlık zirveyi aşmak için yaptığı ikinci deneme oldu. Geçen çarşamba günü daha düşük gelen ABD enflasyon verisinin ardından 85 bin 500 dolara yükselen Bitcoin, bu hareketin kazanımlarını saatler içerisinde geri vermişti.

87 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Piyasanın odağında şimdi 87 bin 400 dolar civarındaki eylül sonu zirvesi bulunuyor.

Bitcoin'in günlük kapanışını 87 bin doların üzerinde gerçekleştirmesi, alıcıların eylül sonundaki zirveyi aşabileceğine ilişkin ilk işaret olarak değerlendiriliyor.

ALTCOİNLERDE DE YÜKSELİŞ HAKİM

Kripto para piyasasında Bitcoin'in yanı sıra büyük hacimli altcoinlerde de yükseliş görüldü.

Dogecoin yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak majör kripto paralar arasında en güçlü performansı gösterdi ve 10 cent seviyesine yaklaştı.

XRP, BNB ve ZEC yüzde 1 ila yüzde 2 arasında yükselirken, Ether ve HYPE yüzde 1'den daha az değer kazandı. SOL ve TRX ise yatay seyretti.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED BASKISINI HAFİFLETTİ

ABD'de cuma günü açıklanan daha zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2 baz puan gerileyerek yüzde 5,25'e indi. Buna rağmen getiri, 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürdü.

Riskli varlıklarda da yükseliş görüldü. Nasdaq 100 cuma günü rekor seviyeden kapanırken, MSCI Asya Pasifik hisse senetleri endeksi yüzde 1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2,5 değer kazandı.

Petrol tarafında Brent ham petrol yüzde 0,7 gerileyerek varil başına yaklaşık 101,50 dolara düştü.

DOLAR GÜÇLENDİ

ABD doları da haftaya değer kazanarak başladı. Doları izleyen Bloomberg göstergesi yüzde 0,4 yükseldi.

Euro, İspanya'nın erken seçime hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin'in 87 bin dolar bölgesindeki seyri ve ABD faiz beklentileri, kripto para piyasasında kısa vadeli yön açısından takip edilen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.