CANLI BORSA
Anasayfa Kripto Para Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu?

Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu?

Bitcoin, haftanın ilk işlemlerinde yaklaşık 87 bin dolara yükselerek sekiz ayın zirvesine yaklaştı. Gün içindeki kazanımların bir bölümünü geri veren Bitcoin'de 87 bin dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu?

Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 10:51

Bitcoin, pazar günü hızlanan yükselişin ardından pazartesi erken saatlerde yaklaşık 87 bin dolara çıkarak sekiz ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. 86 bin 950 dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra yaklaşık 1.000 dolarlık geri çekilmeyle 86 bin doların altına inerken son 24 saatte yüzde 1,3 değer kazandı.

BITCOIN 87 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Bitcoin'in yükselişi pazar günü boyunca güçlenirken günün ilerleyen saatlerinde hız kazandı. Kripto para 86 bin dolar seviyesini aşarak 86 bin 950 doların hemen altında zirve yaptı.

Bitcoin daha sonra yaklaşık 1.000 dolar gerilese de son 24 saatteki kazancını korudu.

Bu hareket, Bitcoin'in bir hafta içerisinde eylül sonundaki yaklaşık 87 bin 400 dolarlık zirveyi aşmak için yaptığı ikinci deneme oldu. Geçen çarşamba günü daha düşük gelen ABD enflasyon verisinin ardından 85 bin 500 dolara yükselen Bitcoin, bu hareketin kazanımlarını saatler içerisinde geri vermişti.

87 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Piyasanın odağında şimdi 87 bin 400 dolar civarındaki eylül sonu zirvesi bulunuyor.

Bitcoin'in günlük kapanışını 87 bin doların üzerinde gerçekleştirmesi, alıcıların eylül sonundaki zirveyi aşabileceğine ilişkin ilk işaret olarak değerlendiriliyor.

ALTCOİNLERDE DE YÜKSELİŞ HAKİM

Kripto para piyasasında Bitcoin'in yanı sıra büyük hacimli altcoinlerde de yükseliş görüldü.

Dogecoin yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak majör kripto paralar arasında en güçlü performansı gösterdi ve 10 cent seviyesine yaklaştı.

XRP, BNB ve ZEC yüzde 1 ila yüzde 2 arasında yükselirken, Ether ve HYPE yüzde 1'den daha az değer kazandı. SOL ve TRX ise yatay seyretti.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED BASKISINI HAFİFLETTİ

ABD'de cuma günü açıklanan daha zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2 baz puan gerileyerek yüzde 5,25'e indi. Buna rağmen getiri, 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürdü.

Riskli varlıklarda da yükseliş görüldü. Nasdaq 100 cuma günü rekor seviyeden kapanırken, MSCI Asya Pasifik hisse senetleri endeksi yüzde 1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2,5 değer kazandı.

Petrol tarafında Brent ham petrol yüzde 0,7 gerileyerek varil başına yaklaşık 101,50 dolara düştü.

DOLAR GÜÇLENDİ

ABD doları da haftaya değer kazanarak başladı. Doları izleyen Bloomberg göstergesi yüzde 0,4 yükseldi.

Euro, İspanya'nın erken seçime hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin'in 87 bin dolar bölgesindeki seyri ve ABD faiz beklentileri, kripto para piyasasında kısa vadeli yön açısından takip edilen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altın yükseldi, petrol düştü! İşte piyasalarda gün ortası Altın yükseldi, petrol düştü! İşte piyasalarda gün ortası 02 Ekim 2026 14:36
Borsada işlem hacmi 58,2 milyar liraya ulaştı: Yatırımcıların gözü iki gelişmede Borsada işlem hacmi 58,2 milyar liraya ulaştı: Yatırımcıların gözü iki gelişmede 02 Ekim 2026 14:31
Borsa İstanbul’da yeni gün yükselişle başladı: Gözler kritik veride Borsa İstanbul'da yeni gün yükselişle başladı: Gözler kritik veride 02 Ekim 2026 10:20
BIST 30 kontratı hareketlendi! VİOP’ta destek ve direnç seviyeleri BIST 30 kontratı hareketlendi! VİOP'ta destek ve direnç seviyeleri 02 Ekim 2026 10:01
Küresel piyasalarda kritik gün! Gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda kritik gün! Gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde 02 Ekim 2026 09:53
Fed’de faiz tartışması alevlendi! En az 50 baz puanlık ek faiz artışı çağrısı Fed’de faiz tartışması alevlendi! En az 50 baz puanlık ek faiz artışı çağrısı 02 Ekim 2026 09:23
Doların yükselişi hızlandı! Endeks 17 ayın zirvesinde Doların yükselişi hızlandı! Endeks 17 ayın zirvesinde 02 Ekim 2026 09:17
Wall Street’te tahvil faizleri etkisi Wall Street'te tahvil faizleri etkisi 02 Ekim 2026 09:11
Avrupa Merkez Bankası’ndan yapay zeka uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı 02 Ekim 2026 08:58
Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi 02 Ekim 2026 08:41
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 01 Ekim 2026 16:41
Suudi Arabistan’dan Yemen’e 60 milyon dolar Suudi Arabistan'dan Yemen'e 60 milyon dolar 01 Ekim 2026 16:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.475,1100 Değişim 155,49 Son veri saati:
Düşük 12373,11 Yüksek 12528,6
Açılış
49,1696 Değişim 0,2293 Son veri saati:
Düşük 48,9456 Yüksek 49,1749
Açılış
55,1143 Değişim 0,4687 Son veri saati:
Düşük 54,9088 Yüksek 55,3775
Açılış
6.576,0740 Değişim 68,189 Son veri saati:
Düşük 6517,567 Yüksek 6585,756
Açılış
97,2998 Değişim 2,5043 Son veri saati:
Düşük 95,0456 Yüksek 97,5499
Açılış
BİST En Aktif Hisseler