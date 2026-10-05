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Japonya'dan petrol rezervi kararı: Yeni salım yapılmayacak

Japonya, G7 ülkelerinin petrol rezervlerinin koordineli şekilde piyasaya sürülmesi konusunda aldığı karar kapsamında ülkesinin yeni bir rezerv salımı yapmayı planlamadığını bildirdi.

Japonya’dan petrol rezervi kararı: Yeni salım yapılmayacak
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Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 14:51

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kihara, G7 liderlerinin çevrim içi düzenlediği toplantıda Japonya'yı Başbakan Takaiçi Sanae yerine Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazuya Endo'nun temsil ettiğini söyledi.

Japonya'nın daha önce petrol rezervlerinin bir bölümünü piyasaya sürdüğünü belirten Kihara, "Daha fazla rezerv salımı yapma planımız yok." dedi.

G7 ülkelerinin liderleri, 2 Ekim'de, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#JAPONYA #PETROL

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