BIST 30 vadeli kontrat kaç puan oldu? İşte VİOP’ta son durum

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yatay başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 yükselerek 15.561,00 puana çıktı.

VİOP'TA GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,12 artışla 15.557,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.565,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar ise ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Orta Doğu'daki gerilimlerin risk iştahını sınırlamasıyla haftaya karışık başladı.

Yurt içinde bugün yatırımcıların odağında enflasyon verileri bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu.

KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puan direnç, 15.400 ve 15.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.