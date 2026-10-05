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Avrupa doğal gaz piyasasında arz endişesi: Fiyatlar yükselişe geçti

Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri, Körfez'den Avrupa'ya LNG akışlarına ilişkin arz endişelerini artırırken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi. Depolama seviyelerinin mevsimsel ortalamanın altında kalması da piyasadaki endişeleri canlı tutuyor.

Avrupa doğal gaz piyasasında arz endişesi: Fiyatlar yükselişe geçti
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Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 10:46

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik risklerinin Basra Körfezi'nden LNG sevkiyatlarına ilişkin arz endişelerini artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 74,76 avrodan tamamladı.

Bugün saat 09.57 itibarıyla fiyat yüzde 0,4 artışla 75,07 avroya yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik risklerinin Basra Körfezi'nden LNG sevkiyatlarına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Savaş öncesinde küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda gemilere yönelik saldırıların yaşanması, bölgeden yapılan sevkiyatların güvenliği ve sürekliliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. İran basını da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği mesajı incelediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'nin ilettiği son teklife ilişkin ek hususlar bulunduğunu ve bunların karşı tarafa iletileceğini bildirdi.

DEPOLAMA SEVİYELERİ MEVSİMSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 72,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, son 5 yılın aynı dönemindeki yüzde 87'lik ortalamanın altında kalıyor.

Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmaya çalıştığı dönemde stokların mevsimsel normların gerisinde kalması, arzda yaşanabilecek uzun süreli kesintilerin piyasayı daha da sıkılaştırabileceği endişesini artırıyor.

Analistlere göre, ısıtma sezonunun beklenenden daha soğuk başlaması durumunda doğal gaz talebi artarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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