Küresel piyasalarda dengeler değişiyor: İşte haftanın kritik gündemi

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret eden verilerin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya karışık başladı. Yatırımcıların odağında dünya genelinde açıklanacak PMI verileri, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ve yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi ve Fed yetkililerinin faiz artışlarında duraklama mesajları vermesi, bankanın ilave sıkılaşmaya gideceği yönündeki beklentileri zayıflattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı. Aralık ayında yapılacak yılın son toplantısında ise 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 95 ile fiyatlanıyor.

Bu hafta yayımlanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın para politikasının geleceğine yönelik ipuçları aranacak.

ORTA DOĞU GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI SINIRLIYOR

Fed'in bu ay şahin adımlarına ara vereceği beklentisi riskli varlıklara yönelimi desteklerken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun Riyad ve Hureys bölgelerindeki tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Enerji tesislerinin hedef alınması petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı.

İsrail basınında ise ABD'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Haberde, İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ve olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

DOLAR NİSAN 2025'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ TEST ETTİ

Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle dolara yönelik talep artarken, dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 yükselerek 102,5 seviyesine çıktı.

Böylece dolar endeksi Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Dolardaki değerlenme diğer varlık fiyatlarında oynaklığa yol açarken, değerli metallerde ayrışma görüldü.

Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolara gerilerken, gümüşün onsu yüzde 1,1 artışla 61 dolara çıktı. Altında güçlü dolar ve enflasyon riskleri nedeniyle Fed'in bu ay olmasa bile aralık ayında faiz artışlarına devam edebileceği beklentileri etkili olurken, gümüşte teknoloji ve elektrifikasyonun hız kazanacağı beklentileri öne çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yatay bir görünümle yüzde 5,27 seviyesinde başlarken, Fed'in para politikasına duyarlı 2 yıllık tahvil faizi sınırlı düşüşle yüzde 4,82'ye geriledi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 101,8 dolarda işlem görüyor.

ABD BORSALARI HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,7, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftanın ilk işlem gününe karışık başladı.

AVRUPA'DA FRANSA-ALMANYA TAHVİL FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, bölgede bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzı üzerindeki etkileri izlenirken, bölge genelinde açıklanacak üretici enflasyonu ve PMI verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) olası adımları açısından üretici enflasyonundaki enerji payına dikkat edileceğini, PMI verilerinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacağını belirtti.

Fransa'da devam eden mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar da piyasaların gündeminde bulunuyor. Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı 141 baz puana çıkarak 2012'den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Analistler, Fransa'nın artan borçlanma maliyetlerinin oluşturduğu risklerin bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla ECB'nin müdahalede bulunabileceği beklentilerinin gündeme geldiğini kaydetti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,32, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,79 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,17 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise haftaya karışık başladı.

ASYA PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK

Asya borsalarında Güney Kore ve Çin'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi daralırken, açık olan borsalarda karışık seyir görüldü.

Japonya'da eylül ayında hizmet sektörü PMI 51,3'e, bileşik PMI ise 52,3'e geriledi. Veriler ekonomik aktivitede önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti.

Japonya'da tüketici güven endeksi ise aynı ayda 35,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomik aktivitenin hız kestiğine işaret eden verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının politikalarına duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan azalarak yüzde 1,90'a indi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 geriledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan günü tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 yükseldi.

Yurt içinde bugün enflasyon verileri takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL cuma gününü 49,1280'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile dünya genelinde PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, eylül ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 Avro Bölgesi, ekim ayı sentix yatırımcı güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM hizmet sektörü PMI

Çin'de ve Güney Kore'de piyasalar kapalı olacak