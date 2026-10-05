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Asya borsaları Fed beklentileriyle yükseldi: Nikkei yüzde 2,45 arttı

ABD'de zayıf istihdam verilerinin Fed'in ekim ayında faizleri sabit bırakacağı beklentisini güçlendirmesi, Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,45 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng de sınırlı artış kaydetti.

Asya borsaları Fed beklentileriyle yükseldi: Nikkei yüzde 2,45 arttı
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Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 10:44

Asya borsaları, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentisini güçlendirmesiyle haftaya pozitif başladı. Orta Doğu'daki gerilimler risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Çin ve Güney Kore'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden oldu.

FED BEKLENTİSİ ASYA BORSALARINI DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in ekim ayında faiz artışına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalarda risk iştahının artmasına katkı sağladı.

Buna karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelimini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Asya borsalarında Çin ve Güney Kore'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi düşük seyrederken, açık olan piyasalarda pozitif görünüm öne çıktı.

JAPONYA'DA EKONOMİK AKTİVİTE YAVAŞLADI

Japonya'da açıklanan verilere göre eylül ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3'e, bileşik PMI ise 52,3'e geriledi. Veriler, ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

Japonya'da tüketici güven endeksi ise aynı ayda 35,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politikalarına duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 1,90'a geriledi.

NİKKEİ 225 YÜZDE 2,45 YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,45 artışla 69.986,00 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 yükselerek 23.983 puan seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda Fed'in ekim ayındaki faiz kararı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik aktiviteye ilişkin yeni veriler takip edilmeye devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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