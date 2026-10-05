Borsa haftaya hızlı başladı: BIST 100’de kritik seviyeler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,84 yükselişle 12.373,11 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 102,93 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,39 geriledi.

BIST 100 HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artarak 12.373,11 puana yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 6,76 düşüşle finansal kiralama, faktoring oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYONDA

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Orta Doğu'daki gerilimlerin risk iştahını sınırlamasıyla haftaya karışık başladı.

Yurt içinde ise yatırımcıların odağında bugün açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan destek, 12.500 ve 12.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.