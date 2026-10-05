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Euro son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yatırımcıların gözü İspanya ve Fransa'da

Euro, Asya işlemlerinde dolar karşısında yüzde 0,8'e varan düşüşle 1,1161 seviyesini gördü. İspanya'da erken seçim ihtimali ve Fransa'daki siyasi belirsizlikler, ortak para birimi üzerindeki baskıyı artırırken doların güçlenmesi de düşüşü destekledi.

Euro son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yatırımcıların gözü İspanya ve Fransa’da

Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 13:48

Euro, Asya işlemlerinde yüzde 0,8'e varan değer kaybıyla dolar karşısında 1,1161 seviyesine geriledi. İşlemcilere göre kısa vadeli pozisyon alan spekülatif fonların spot piyasada euro satarak dolar alması, para biriminin destek seviyelerinin altına gerilemesine ve opsiyon bağlantılı satışların tetiklenmesine yol açtı.

İSPANYA'DA ERKEN SEÇİM ENDİŞESİ

İspanya'da hükümetin sunduğu iki acil konut yasa tasarısının parlamentoda reddedilmesinin ardından erken seçim ihtimaline ilişkin spekülasyonlar cuma günü hız kazandı.

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki azınlık koalisyonu, 2023'te göreve gelmesinden bu yana yasaları parlamentodan geçirmek konusunda zorluk yaşıyor. Uygun fiyatlı konut konusunun destekçileri açısından temel başlıklardan biri olması nedeniyle son yenilginin Sanchez açısından özellikle önemli olduğu değerlendiriliyor.

Sanchez'e yakın üç kaynağa göre kabine bakanları ile hükümetin ve Sosyalist Parti'nin üst düzey yetkilileri, geçen haftaki yenilginin ardından en iyi stratejinin erken seçime gitmek olduğunu düşünüyor.

İspanya'daki siyasi belirsizlik, euro üzerindeki satış baskısının artmasına neden olan unsurlar arasında yer aldı.

FRANSA'DA TAHVİL PİYASASINDA RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Yatırımcıların Fransa'daki siyasi ortamla ilgili endişeleri de devam ediyor. Gelecek yıl yapılacak seçim öncesinde muhalefet partilerinin Emmanuel Macron yönetimiyle uzlaşmaya isteksiz göründüğü belirtiliyor.

Geçen hafta yayımlanan bir ankete göre aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile aşırı solcu rakibi Jean-Luc Melenchon'un ikinci tur seçimlerine kalması bekleniyor.

Cuma günü Fransız tahvillerini eşdeğer Alman tahvillerine kıyasla elde tutmak için yatırımcıların talep ettiği risk primi 152 baz puana yükseldi. Bu seviyenin 2011'den bu yana ilk kez görüldüğü belirtildi.

Lombard Odier Singapore kıdemli makro stratejisti Homin Lee, "Tahvil ve döviz piyasaları, 2027 seçimleri öncesinde Fransız hükümetinde artan istikrarsızlık ve ülkenin mali çıpasındaki aşınma konusunda yatırımcıların duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koyuyor" dedi.

JPMORGAN'DAN EURO İÇİN SATIŞ BASKISI UYARISI

Meera Chandan'ın da aralarında bulunduğu JPMorgan stratejistleri, euronun Fransa tahvil piyasasındaki hareketleri henüz fiyatlamadığına dikkat çekti.

Stratejistler, euronun özellikle İsviçre frangı ve yen karşısında daha fazla satış baskısına karşı kırılgan olduğunu belirterek, "Euro/İsviçre frangı kuru çok yüksek ve aşağı yönlü düzeltmesini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Euro üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise doların güçlenmesi oldu. Dolar, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla haziran ayına kadar faiz oranlarını üç kez daha artırması gerekeceği beklentileriyle destekleniyor.

Dolar Spot Endeksi de pazartesi günü haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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