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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişte

Zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in ekim ayında faizleri sabit bırakacağı beklentisini güçlendirmesi Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı. Fransa'da ise mali ve siyasi belirsizliklerin yanı sıra Almanya ile tahvil faizi farkının 141 baz puana çıkması satış baskısını artırdı.

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişte
AA AA

Oluşturma Tarihi 05 Ekim 2026 10:48

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faizleri sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Fransa hariç pozitif seyrediyor. Zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentisini desteklemesi, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına katkı sağladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzına etkileri yakından izlenirken, Avrupa genelinde bugün açıklanacak üretici enflasyonu ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AVRUPA'DA ENFLASYON VE PMI VERİLERİ İZLENİYOR

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ileriye dönük olası adımları açısından üretici enflasyonundaki enerji payına dikkat edileceğini belirtti. PMI verilerinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacağı ifade edildi.

Öte yandan Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ediyor. Geçen haftadan bu yana dikkati çeken Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı, 141 baz puana çıkarak 2012 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Analistler, Fransa'nın artan borçlanma maliyetlerinin oluşturduğu risklerin bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla ECB'nin müdahalede bulunabileceği beklentilerinin gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler Fransa borsasında satış baskısının artmasına neden oldu.

AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 634 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.493 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.271 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 50.688 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 19.157 puanda bulunuyor.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.857 puanda seyrediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #DAX 40

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