Altın piyasasında hareketlilik: Fiyat 6 milyon 622 bin lirayı gördü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 605 bin lira oldu. Altının kilogram fiyatı bir önceki güne göre yüzde 0,9 yükseldi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6,6 MİLYON LİRAYI AŞTI

Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 564 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 622 bin 222 lirayı gördü.

Altının kilogram fiyatı önceki günü 6 milyon 548 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'DE 5,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 776 milyon 835 bin 897,77 lira olurken, işlem miktarı 877,59 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 777 milyon 126 bin 21,04 lira oldu.

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Nil Kıymetli Madenler, EforGold Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Zirve Değerli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.