2027 altın ve gümüş fiyat tahminleri açıklandı! Ons altında 5.400 dolar senaryosu

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar 2027 yılına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri, değerli metallerde yüksek fiyatların devam edebileceğine işaret etse de piyasalarda farklı senaryolar öne çıkıyor.

UBS'nin altın için 5.400 dolarlık hedefi ve WisdomTree'nin gümüşte 70,55 dolarlık beklentisi dikkat çekerken Dünya Bankası daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

DÜNYA BANKASINDAN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Dünya Bankasının 28 Ekim tarihli tahminine göre 2027 yılında ons altının yıllık ortalama fiyatının 4.250 dolar, gümüşün ise 62 dolar olması bekleniyor.

Bu öngörüler, değerli metallerde yüksek fiyatların korunabileceğini ancak 2026 yılına kıyasla daha sınırlı bir görünüm oluşabileceğini gösteriyor.

UBS'DEN ONS ALTIN İÇİN 5.400 DOLAR HEDEFİ

İsviçre merkezli UBS, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin açıkladı. Bankanın 20 Ekim tarihli değerlendirmesine göre ons altının Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşması bekleniyor.

Bu yükseliş senaryosunda merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması ve faizlerin gerilemesi etkili olabilir.

WisdomTree de 29 Ekim tarihli modelinde ons altının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 4.789 dolara ulaşabileceğini öngördü.

ALTINDA DÜŞÜŞ İHTİMALİ DE BULUNUYOR

Altın fiyatlarına ilişkin bütün tahminler yükseliş yönünde değil. State Street'in kasım ayında yayımladığı değerlendirmede, ons altın için 3.750-4.500 dolar aralığını kapsayan aşağı yönlü bir senaryoya yer verildi.

Faizlerin yüksek kalması, doların güçlenmesi ve güvenli liman talebinin azalması altın fiyatlarını baskılayabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

GÜMÜŞTE 70,55 DOLAR BEKLENTİSİ

Gümüş piyasasında da 2027 yılına yönelik yüksek fiyat tahminleri dikkat çekiyor. WisdomTree'nin 22 Ekim tarihli modeline göre ons gümüşün 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 70,55 dolara ulaşması bekleniyor.

Dünya Bankasının gümüş için açıkladığı yıllık ortalama fiyat beklentisi ise 62 dolar seviyesinde.

Ancak gümüş fiyatları yalnızca yatırımcı talebinden etkilenmiyor. Sanayi üretimi, maden arzı ve geri dönüşüm faaliyetleri de fiyatların yönünde önemli rol oynuyor.

GÜMÜŞTE ARZ FAZLASI RİSKİ GÜNDEMDE

Metals Focus'un 29 Ekim tarihli değerlendirmesine göre 2026 yılında gümüş piyasasındaki arz açığının daralması, 2027 yılında ise arz fazlasının ortaya çıkması mümkün.

Üretimin talebi aşması, gümüş fiyatlarında yükselişi sınırlayabilir. Geri dönüşüm miktarındaki artış ve sanayide daha az gümüş kullanımını sağlayan teknolojiler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek faktörler arasında.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarını destekleyen önemli gelişmelerden biri merkez bankalarının alımları olmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyinin 3 Kasım tarihli raporuna göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumlar, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde altın ETF'lerinde tutulan miktar 211 ton arttı. Buna karşılık külçe ve madeni para talebi yıllık bazda yüzde 19 gerileyerek 268 tona düştü.

Ekim ayında küresel altın ETF varlıklarının 19 ton artması ise fon yatırımcılarının altına ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

FED VE DOLAR ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

2027 yılında altın fiyatlarını etkileyecek en önemli gelişmelerden biri Fed'in faiz politikası olacak. Faiz indirimlerinin devam etmesi ve reel getirilerin gerilemesi, altına olan talebi artırabilir.

Buna karşılık faizlerin yüksek kalması veya yeniden yükselmesi altın üzerinde baskı yaratabilir.

Doların seyri de değerli metaller açısından kritik önem taşıyor. Doların güçlenmesi altın ve gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirirken doların zayıflaması fiyatları destekleyebilir.

GÜNEŞ ENERJİSİ GÜMÜŞ TALEBİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gümüş, güneş panelleri ve elektronik ürünler başta olmak üzere birçok sanayi alanında kullanılıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, gümüş talebini destekleyebilir.

Gümüş Enstitüsünün verilerine göre 2025 yılında endüstriyel gümüş talebi yüzde 3 azalarak 657,4 milyon ons seviyesine geriledi. Maden üretimi yüzde 3 artışla 846,6 milyon onsa, geri dönüşüm miktarı ise yüzde 2 artışla 197,6 milyon onsa ulaştı.

Üreticilerin daha az gümüş kullanan teknolojilere yönelmesi ise gelecekteki talep artışını sınırlayabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

2027'DE ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Uluslararası kuruluşların tahminleri, 2027 yılında altın ve gümüş piyasalarında farklı senaryoların gündemde olacağını gösteriyor.

UBS'nin 5.400 dolarlık altın hedefi ve WisdomTree'nin 70,55 dolarlık gümüş beklentisi yükseliş ihtimalini öne çıkarıyor. Ancak Dünya Bankasının daha temkinli tahminleri ve State Street'in düşüş senaryosu aşağı yönlü risklerin de sürdüğünü ortaya koyuyor.

Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları, merkez bankalarının altın alımları, doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve sanayi talebi değerli metallerin fiyatlarını belirleyen temel unsurlar olacak.