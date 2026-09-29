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Fed üyesi Cook'tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyon verilerinde fiyat baskılarının daha geniş bir alana yayıldığını belirterek önümüzdeki aylarda risklerin devam edebileceğini söyledi. Cook, erken faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden körükleyebileceği uyarısında bulundu.

Fed üyesi Cook’tan enflasyon uyarısı: Fiyat baskıları genişliyor

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 09:11

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde fiyat baskılarının ekonominin daha geniş kesimlerine yayıldığına dikkat çekti. Cook, önümüzdeki aylarda enflasyon risklerinin sürebileceğini ifade etti.

ENFLASYON BASKISI GENİŞLİYOR

Cook, enflasyon verilerindeki fiyat baskılarının geniş bir alana yayıldığını belirtti. Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra yapay zekanın da enflasyonist baskıları destekleyebileceğine işaret eden Cook, bu gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

YAPAY ZEKA İSTİHDAMI NASIL ETKİLEYECEK?

Cook, yapay zeka kaynaklı talebin ekonomide bazı baskılar yarattığını ancak teknolojinin iş gücü piyasasını dönüştürdüğüne dair henüz sınırlı kanıt bulunduğunu ifade etti.

Yapay zekanın benimsenme hızının istihdam kayıplarını sınırlamasını umduğunu aktaran Cook, bu alandaki kazanımların mevcut enflasyonist baskıları dengelemek için zamanında ortaya çıkmayacağını kaydetti.

Cook ayrıca yapay zekanın işsizliği geçici olarak artırma potansiyelini yakından izlediklerini belirtti.

"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ ENFLASYONU KÖRÜKLEYEBİLİR"

Cook, Fed'in enflasyonla mücadelede kullanabileceği araçların sınırlı olduğunu vurguladı. Erken faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden körükleyebileceğine dikkat çeken Cook, para politikasında enflasyonist risklerin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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