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Citi'den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir

Citi, Japon yeninin dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşması halinde Japonya Maliye Bakanlığı'nın müdahale için harekete geçebileceğini değerlendirdi. Banka ayrıca olası müdahalenin USD/JPY kurunu 150 seviyesine çekmeyi hedefleyebileceğini belirtti.

Citi’den Japon yeni için kritik seviye: 160 yen olursa müdahale gelebilir

Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 17:05

Citi, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık 160 seviyesine gerilemesi halinde Japonya Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahale ederek yen alabileceğini öngördü. Banka, müdahale halinde USD/JPY paritesinin yaklaşık 150 seviyesine çekilmesinin hedeflenebileceğini bildirdi.

CİTİ'DEN 160 YEN UYARISI

Citi'nin değerlendirmesine göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantısının hemen ardından gerçekleştirilen kur kontrolleri, yenin önceki müdahale dönemine kıyasla daha güçlü olduğu bir seviyede yapılmıştı.

Banka, yenin dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşması halinde Japonya Maliye Bakanlığı'nın müdahale edebileceğini belirtti. Citi ayrıca olası müdahalede USD/JPY kurunun yaklaşık 150 seviyesine çekilmesinin hedeflenebileceğini ifade etti.

GÖZLER JAPON HÜKÜMETİNDE

Citi, Takaichi hükümetindeki kabine değişikliğinin önemli bir sürpriz içermediğini belirterek, bundan sonraki odağın Japon hükümetinin deflasyonun sona erdiğini ilan edip etmeyeceğine çevrildiğini kaydetti.

Banka, hükümetin kısa vadede böyle bir ilan yapmasını beklemediğini bildirdi. Citi'ye göre kritik nokta, Kabine Ofisi tarafından yayımlanan Aylık Ekonomik Rapor'da hükümetin deflasyona yönelik yaklaşımının nasıl değişeceği olacak.

FAİZ ARTIŞLARI YENİ DESTEK SAĞLAYABİLİR

Citi, Takaichi hükümetinin mevcut reflasyonist politikadan uzaklaşması halinde şimdiye kadar gerçekleştirilen faiz artışlarının yen için destekleyici bir unsura dönüşebileceğini belirtti.

Banka, hükümetin ekonomik politikasındaki olası değişimin para politikası ve yen üzerindeki etkisinin yakından izleneceğini değerlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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