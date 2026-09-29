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ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte

ABD'nin Kanada menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik yasağı gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar, Kanada'nın bu ayın başında bir dizi ABD ürününe gümrük vergisi uygulamaya başlamasının ardından geldi.

ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi büyüyor: Yeni yasak yürürlükte
DHA DHA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 08:54

ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik uyguladığı yasak yürürlüğe girdi. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre yasak, Kanada menşeli alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor.

ABD'DEN KANADA'YA YENİ TİCARET ADIMI

Donald Trump yönetiminin aldığı son karar, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin tıkanmasının ardından geldi. Kanada, bu ayın başlarında bir dizi ABD ürününe gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin yeni ithalat yasağının, Kanada'nın söz konusu adımına yanıt niteliğinde olduğu bildirildi. Böylece iki ülke arasındaki ticari gerilim yeni bir boyut kazanmış oldu.

YASAĞIN KAPSADIĞI ÜRÜNLER

Beyaz Saray'ın yayımladığı karara göre ithalat yasağı Kanada menşeli alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu ürünlerin Kanada'dan ABD'ye ithalatına yönelik yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

ABD'nin son adımı, iki ülke arasında devam eden ticaret anlaşmazlığının yeni bir gelişmesi olarak öne çıktı. Kanada'nın ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmasının ardından Washington yönetimi de Kanada menşeli belirli ürünlere yönelik ithalat yasağını devreye aldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KANADA #ABD

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