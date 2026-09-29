Gram altın kayıplarını toparlıyor: İşte güncel fiyat

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 6 bin 528 liradan işlem görüyor. Dün gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 3,94 azalarak günü 6 bin 479 liradan tamamlamıştı.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANMA

Güne alıcılı başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazanarak 6 bin 528 lira seviyesine yükseldi.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 781 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 927 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün yüzde 0,7 yükselerek 4 bin 143 dolar seviyesine çıktı.

GÖZLER ABD-İRAN GERİLİMİNDE

ABD-İran hattında kısa vadede bir uzlaşı ihtimalinin zayıflaması, enerji fiyatlarını yeniden küresel risk iştahının merkezine taşıdı.

Arabulucuların İran ve ABD ile olası bir anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasını hedefleyen dolaylı müzakerelerin yeniden başlamasının beklendiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, savaşın sekizinci ayına girdiği bir dönemde taraflar arasında perde arkası temaslar sürüyor. Dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığını sağlamaya yönelik çok sayıda girişimin ise başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTINI ETKİLİYOR

Jeopolitik risklerin yanı sıra olası enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha fazla faiz artırımına yöneltebileceğine ilişkin endişeler de altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Dün ons altında yaşanan keskin düşüşün ardından yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşurken, ons altın bugün yeniden yükselişe geçti.

YURT İÇİNDE EKONOMİK GÜVEN TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceği kaydedildi.