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VİOP'ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,14 gerileyerek 15.910,00 puana indi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasasındaki satış baskısı risk iştahını baskılıyor.

VİOP’ta gözler bu seviyelerde! BIST 30 vadeli kontrat düşüşte
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Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 09:47

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,14 düşüşle 15.910,00 puandan başladı.

VİOP'TA DÜN SATIŞ BASKISI HAKİMDİ

Ekim vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Kontrat, normal seansı yüzde 2,19 azalışla 15.932,00 puandan tamamladı.

Kontrat, akşam seansında ise yatay bir seyir izleyerek 15.933,00 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılış seansında ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalarak 15.910,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesi nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içi piyasalarda ise dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmeleri takip edildi.

Erdoğan, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

Erdoğan ayrıca bugün ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceği kaydedildi.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puanın destek, 16.000 ve 16.100 puanın direnç konumunda olduğu belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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