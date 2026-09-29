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Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed'in faiz kararını etkileyecek verilerde

Dolar, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının desteğiyle iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyrini sürdürdü. Piyasalar bu hafta açıklanacak PCE enflasyonu ve tarım dışı istihdam verilerini beklerken, ekim ayında Fed'den faiz artırımı beklentisi yüzde 70'in üzerine çıktı

Dolar iki ayın zirvesine yakın! Gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek verilerde

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 09:00

Son Güncelleme Tarihi 29 Eylül 2026 09:01

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin desteğiyle iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 101,27 seviyesine yükselirken, yatırımcılar Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni ipuçları için ABD'den gelecek ekonomik verilere odaklandı.

DOLARDA GÖZLER FED'İN FAİZ YOL HARİTASINDA

Dolar endeksi, ABD para birimini başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında ölçerken 101,27 seviyesine yükseldi. Endeksin eylül ayındaki yükselişinin yüzde 1,8'e ulaşması ve hazirandan bu yana en güçlü aylık performansa yönelmesi bekleniyor.

Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyonla mücadelede ölçülü adımların uygun olacağını belirtmesinin ardından üç ayın en düşük seviyesine yakın işlem gördü. Euro 1,1360 dolar seviyesinde bulunurken, sterlin de 1,3242 dolarla üç ayın dibine yakın seyretti.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR

ABD Hazine tahvillerindeki satış dalgasının derinleşmesiyle getiriler yeni zirvelere çıktı. 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 30 yıllık tahvil faizi de 2004'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Para politikasına daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi de iki yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5'e yaklaştı.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği ve bunun da Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına yol açabileceği beklentisi tahvil piyasasındaki hareketliliğin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Commonwealth Bank of Australia Döviz Birimi Başkanı Joseph Capurso, ABD verilerinin güçlü gelmesinin dolar ve ABD faizleri üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Capurso, "We're more likely to get stronger US economic data which shows that the US economy is exceptional, and I think that's going to help to push up US interest rates compared to elsewhere, and help push up the US dollar." ifadelerini kullandı.

PETROLDE YÜKSELİŞ DOLARI DESTEKLİYOR

Brent petrol vadeli kontratları 107 doların üzerine çıkarken, piyasalarda İran savaşını sona erdirmeye yönelik yeni girişimlerin başarılı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Reuters'ın aktardığına göre petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerindeki artış dolara destek sağlıyor.

EKİM AYI FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 70'İ AŞTI

Piyasalar, Fed'in ekim ayı toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentilerini güçlendirdi. CME Group'un FedWatch verilerine göre ekim sonunda faiz artırımı ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı. Bu oran bir hafta önce yüzde 57 seviyesindeydi.

Yatırımcıların bu haftaki en önemli gündem maddeleri arasında çarşamba günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Diğer para birimlerinde ise Japon yeni dolar karşısında 157,5 seviyesine gerilerken, offshore yuan 6,71 seviyesinde yatay seyretti. Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Avustralya doları da 0,1 değer kaybetti.

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