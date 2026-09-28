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Türk Yatırım Fonu'ndan Almatı Havalimanı'na 20 milyon dolarlık destek

Türk devletlerinin ortaklaşa kurduğu Türk Yatırım Fonu, Kazakistan'daki Almatı Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu için 670 milyon dolarlık uluslararası finansman paketine 20 milyon dolara kadar katkı sağlayacak. Finansman, havalimanının altyapısı, kargo kapasitesi ve operasyonel dayanıklılığının geliştirilmesinde kullanılacak.

Türk Yatırım Fonu’ndan Almatı Havalimanı’na 20 milyon dolarlık destek
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Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 16:40

Türk devletlerinin ortaklaşa kurduğu ilk uluslararası finans kuruluşu olan Türk Yatırım Fonu (TYF), Kazakistan'daki Almatı Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonuna destek verecek. TYF, Bank of America (BofA) tarafından düzenlenen 670 milyon dolarlık finansman kapsamında 20 milyon dolara kadar taahhütte bulundu.

ALMATI HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Orta Asya'nın en yoğun havalimanı olan Almatı Uluslararası Havalimanı, bölgeyi küresel pazarlara bağlayan önemli bir ulaşım noktası konumunda bulunuyor.

TYF'nin taahhüdü, havalimanının sermaye yatırımı programı, altyapısı, kargo kapasitesi, operasyonel dayanıklılığı ve çevresel performansını destekleyen kredi imkanının bir parçasını oluşturuyor.

Kazakistan'ın hava kargosunun yaklaşık üçte ikisini karşılayan havalimanı, Air Astana'nın da ana üssü olarak faaliyet gösteriyor.

Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı (Orta Koridor) üzerinde yer alan havalimanı, bölgesel ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Avrasya genelinde bağlantısallığın artırılmasında stratejik rol oynuyor.

Yılda 11 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının, yatırımın tamamlanmasıyla yolcu ve kargo kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

HAVALİMANI TAV TARAFINDAN İŞLETİLİYOR

Almatı Uluslararası Havalimanı, Türkiye merkezli TAV Havalimanları tarafından işletiliyor.

Bu yatırımın, TYF'nin kurucu üye ülkeleri arasında bulunan Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığın gelişimini de yansıttığı belirtildi.

"DAHA FAZLA STRATEJİK ORTAKLIĞIN ÖNÜNÜ AÇMASINI TEMENNi EDİYORUZ"

TYF Genel Direktörü Ramil Babayev, altyapının bölgesel entegrasyonun bel kemiği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"TYF, bu finansmana katılarak Türk dünyası genelinde daha güçlü bir bağlantısallığa, daha dirençli ticaret koridorlarına ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye yatırım yapmaktadır. İlk ulaşım altyapısı yatırımımız ve uluslararası sendikasyon finansmanına ilk katılımımız olan bu işlem, TYF'nin bölgesel öneme sahip projeler için önde gelen küresel finans kuruluşlarıyla birlikte uzun vadeli sermayeyi nasıl harekete geçirebileceğini göstermesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu işlemin, üye devletlerimizin refahına ve ekonomik entegrasyonuna katkı sağlayacak daha fazla stratejik ortaklığın önünü açmasını temenni ediyoruz.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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