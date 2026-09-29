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Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 yükselerek 99,39 dolara çıktı. ABD-İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin çelişkili açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik belirsizlik, petrol fiyatlarındaki risk primini canlı tutuyor.

Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş: Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 09:53

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 1,6 yükselişle 99,39 dolara çıktı. Fiyatlarda, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken taraflardan gelen çelişkili açıklamalar etkili oluyor.

BRENT PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI

Dün 101,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 99,39 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 93,93 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasını amaçlayan dolaylı müzakerelere ilişkin belirsizlikler öne çıkıyor.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Arabulucuların ABD ve İran arasında olası bir anlaşma için çalışmalarını sürdürdüğü ve dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için girişimlerin devam ettiği bildiriliyor.

Associated Press'in (AP) üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi karşılığında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir hafta içinde yeniden açmasını öngören teklifi reddetti.

Buna karşın New York'ta temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk kapsamında gelecek yanıtı beklediklerini belirtti.

Trump ise son açıklamasında İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve ABD'nin savaşı kazanacağını savunarak, çatışmaların ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.

İRAN'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Axios'un ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesine açık olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Trump'ın açıklamalarına rağmen Tahran'ın Washington ile müzakere planının bulunmadığını bildirdi. Haberde, Katar'ın arabuluculuğunda Washington'a iletilen şartlara henüz yanıt verilmediği ve Tahran'ın bu yanıtı beklediği kaydedildi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Washington'a Katar'ın arabuluculuğunda 7 şart sunmuş, Trump ise söz konusu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanarak, ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Tarafların müzakerelerin seyrine ilişkin birbirinden farklı açıklamalar yapması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik belirsizliği artırıyor.

Bu durum petrol piyasalarında risk priminin canlı kalmasına ve fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve enerji taşımacılığı açısından kritik bir güzergah olması nedeniyle bölgede yaşanan gelişmelerin petrol arzına ilişkin endişeleri doğrudan etkilediği bir alan olarak öne çıkıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların enerji altyapılarını hedef alan saldırılarını sürdürmesi de küresel arz endişelerini besliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki çeşitli savunma ve petrol tesislerine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, geçen hafta Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaması halinde Kiev'in enerji ateşkesine hazır olduğunu açıklamıştı.

Brent petrolde teknik açıdan 100,78 dolar direnç, 98,74 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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