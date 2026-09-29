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ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,27'nin üzerine çıkarak 19 yılın en yüksek seviyesini gördü. New York borsasında Dow Jones yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 0,92 değer kaybetti.

ABD borsalarında tahvil faizi baskısı: Kritik seviye aşıldı
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Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2026 06:20

New York borsası, yükselen tahvil faizlerinin piyasalarda oluşturduğu baskı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Yatırımcıların risk iştahındaki gerilemeyle Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde kayıplar yaşandı.

TAHVİL FAİZLERİ 19 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,67 azalarak 51.481,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 düşüşle 7.683,69 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,92 kayıpla 26.820,38 puana indi.

Artan tahvil faizleri yatırımcıların risk iştahını baskılarken, jeopolitik gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,27'nin üzerine çıkarak 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 30 yıllık Hazine tahvili faizi de yüzde 5,58 ile 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI PETROL PİYASASINDA ETKİLİ OLDU

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu bildirildi.

Söz konusu haberin ardından 104 doların altına kadar gerileyen Brent petrolün fiyatı, gün içinde yeniden yükseldi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini öne sürdü.

Trump, "Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 105,70 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 92,90 dolardan işlem gördü.

GÖZLER FED VE ABD VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin politika hamlelerine verdiği tepkilere ve gelecek aylarda açıklanacak enflasyon ile istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Cook, "İş gücü piyasası, faiz oranlarındaki bir artışın üstesinden gelebilecek sağlam bir konumda görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta yatırımcıların odağında ise çarşamba günü yayımlanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ile cuma günü açıklanacak istihdam raporu bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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