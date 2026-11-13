Almanya’dan Ukrayna’ya 200 milyon euroluk kış yardımı

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın beşinci yılına yaklaşılırken Ukrayna'ya 200 milyon avro tutarında ek kış yardımı yapma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Yaklaşan kış şartları nedeniyle sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve enerji ile su tedarikinin sürdürülmesi için ek desteğin sağlanacağı bildirildi.

200 MİLYON EUROLUK YARDIM KABUL EDİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarında kış şartlarını bir silah olarak kullanmaktan çekinmediği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ve enerji, su, ulaşım ile lojistik altyapısına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, bir süredir Ukrayna şehirlerine, Ukrayna'daki enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı. Ukrayna'daki elektrik tedariki her gün kesintilere uğruyor ve su temininde aksaklıklar yaşanıyor. Rusya daha fazla uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak cephe hattını genişletiyor ve giderek daha fazla kişinin yaşadığı yerleri terk etmeye zorluyor"

Açıklamada, yaklaşan kış öncesinde Ukrayna halkına temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması, enerji ve su tedarikinin devam ettirilmesi için ilave kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu kapsamda iki bakanlığın önerdiği toplam 200 milyon avroluk ek yardımın Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirildi.

"PUTİN UKRAYNA'NIN DİRENCİNİ HAFİFE ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'ya yönelik ek kış yardımına ilişkin açıklamasında Rusya'nın sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını eleştirdi.

Wadephul, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki durum, Avrupa'da güvenlik düzeninin yeniden sağlanıp sağlanamayacağını ve barışın geri dönüp dönmeyeceğini belirleyecektir. Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik hedefli saldırıları tek bir sonuca götürüyor. Moskova, nihayet ciddi müzakerelere girmek yerine kışın soğuğunun kendi tarafında olduğuna inanıyor. Bu beşinci savaş kışında Ukrayna halkına diz çöktürmek için Rusya, gerekli her türlü araca başvuruyor. Isınma, su ve enerji altyapısı giderek artan bir hassasiyetle hedef alınıyor. Bu strateji başarısız olacak çünkü Putin Ukrayna'nın ve ortaklarının direncini hafife almaya devam ediyor"

Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirten Wadephul, yardımın kapsamına ilişkin de bilgi verdi:

"Bu acil durumda, Dışişleri Bakanlığı daha da acil ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlıyor, ihtiyaç sahibi aileleri destekliyor, hayati önem taşıyan ısıtma ve içme suyuna erişimi sağlıyor ve tıbbi bakımın sürdürülmesine yardımcı oluyoruz. Mesajımız açık: Ukrayna'nın yanındayız ve onu güçlendireceğiz - ne kadar sürerse sürsün"

"RUSYA UKRAYNA'YI YAŞANMAZ HALE GETİRMEK İSTİYOR"

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan da Ukrayna'daki sivil altyapının hedef alınmasına ve halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Radovan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'ya bin kilometreden daha az bir mesafede okullar, yardım malzemeleri ve enerji kaynakları yok ediliyor. İnsanlar saldırılarda öldürülüyor. Milyonlarca insan elektrik şebekesine yönelik hedefli saldırılar nedeniyle donuyor. Birçok borudan bir damla su bile akmıyor. Rusya Ukrayna'yı yaşanmaz hale getirmek istiyor. Putin başarılı olmamalı. Savaş soğuk, ölüm ve korku getirirken, biz sıcaklık ve elektrikle yardım ediyoruz. Desteğimiz bir dayanışma işareti, aynı zamanda Avrupa'da güvenliğe bir katkı ve Ukraynalıların ülkelerinde yaşamaya devam edebilmelerini sağlamaya yardımcı oluyor. Bu savaş ve bu acı sona ermeli. Enerji ateşkesi ilk adım olacaktır"