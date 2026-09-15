Yüksek faiz korkusu yeniden güçlendi! Küresel ekonomide borçlanma maliyeti alarmı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,04'e yükselerek yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyesine çıkması, enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve enerji arzına yönelik risklerin artması, tahvil getirilerindeki yükselişi desteklerken küresel ekonomilerde borçlanma ve yatırım maliyetlerinin artması riskini gündeme taşıdı.

PETROL FİYATLARI TAHVİL GETİRİLERİNİ YUKARI ÇEKTİ

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri yeniden gündeme gelirken, enerji fiyatlarının yükselmesi tahvil getirilerinin artmasında etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı günlük 7 milyon varil kapasiteli Petroline isimli Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı Irak'tan düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatması da petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentiler güçlendi. Söz konusu beklentiler tahvillerde satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,04'e yükseldi.

"KÜRESEL FİNANSAL KOŞULLAR SERTLEŞİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyesini aşmasının tüm piyasalar ve ekonomiler açısından risk oluşturduğunu söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvilinin risksiz getiri açısından önemli bir referans olduğunu belirten Ergezen, küresel finansal koşulların sertleştiğini ifade etti.

Ergezen, risk primlerinin tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ve bunun küresel piyasalarda kırılganlığa neden olduğunu belirtti. Borçlanma maliyetleri ve iskonto oranlarının da ciddi şekilde arttığını kaydeden Ergezen, ABD'nin yüksek borçluluk seviyesine, 2025 yılında kredi notunun düşmesine ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın petrol fiyatlarını artırmasının enflasyon üzerindeki etkisine işaret etti.

Ergezen, enflasyonun yükselmesinin tüm piyasalarda risk primlerinin artmasına yol açtığını belirterek şöyle konuştu:

"Bütün bunlar aslında küresel piyasalarda oluşan o belirsizliğin ve riskin bir nevi fiyatlaması. Tahvil faizlerindeki hareket de bize bunu gösteriyor. Yüksek tahvil faizlerinin hem borçlanma hem yatırım maliyetlerinin artmasına yol açarak küresel büyümenin yavaşlamasına neden olması bekleniyor. O yüzden de önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye dair yavaşlama endişelerinde artışlar olduğunu görebiliriz."

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDA YUMUŞAMA BEKLENTİSİ

Ergezen, kasım ayında ABD'de seçimlerin yapılacağını hatırlatarak yüksek tahvil faizleri ve petrol fiyatları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle ekim ayında daha yumuşak açıklamalar yapabileceğini ve savaşı sonlandırmaya çalışabileceğini belirtti.

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'i aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının riskli varlıklar açısından açık bir tehlike işareti olduğunu söyledi.

Waterer, tahvil getirilerindeki seviyelerin piyasaların enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağını ve faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde seyredeceğini fiyatladığını belirtti. Bunun ekonomide borçlanma maliyetlerini artırarak büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Petrolün bu tablonun merkezinde olduğunu belirten Waterer, tahvil getirilerinin bu hafta ham petrol fiyatlarıyla paralel yükselmesinin şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

ABD TAHVİL FAİZİ KÜRESEL FİNANSAL KOŞULLARI SIKIŞTIRIYOR

Waterer, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerini doğrudan etkilediğini ve yatırımcıların daha uzun vadeli devlet tahvillerini elde tutmak için daha yüksek getiri talep ettiğini belirtti.

Waterer, "Dünyanın referans borçlanma faiz oranı olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artış, finansal koşulları ABD'nin çok ötesinde sıkılaştırmaktadır." dedi.

Bu durumun şirketler ve hükümetlerin sermaye maliyetini artırabileceğini, hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ve gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarına yol açabileceğini belirten Waterer, petrol kaynaklı enflasyonist baskının hafiflemesine kadar yüksek tahvil getirilerinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.